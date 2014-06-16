أويحيى يعرض بيان السياسة العامة للحكومة الاثنين القادم

حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، يوم الاثنين القادم، تاريخا لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى.

العرض الذي سيكون خلال جلسة علنية بالغرفة السفلى للبرلمان، يرأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب، من المنتظر أن يحضره كافة أعضاء الحكومة يقودهم الوزير الأول أحمد أويحيى.

ويتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات بالإضافة الى ملحقات تلخص "الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و 2018 و الحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.

وسيتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان، على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء.

حكيمة ذهبي