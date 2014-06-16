حركة تغييرات واسعة في المدراء المركزيين لسوناطراك

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" عبد المومن ولد قدور، حركة تغييرات واسعة على مستوى المدراء المركزيين بالمجمع.

الحركة التي جاءت أياما فقط قبل احتفالات الذكرى المخلدة لتأميم المحروقات، شملت عشر مدراء مركزيين.

وتهدف هذه التغييرات إلى تجديد الإطارات البشرية و إعطاء نفس جديد لشركة سوناطراك، كما تدخل ضمن مساعي المجمع العمومي للنفط من أجل الحد من ظاهرة نزيف الإطارات التي شهدتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، بفعل الإغراءات الكبيرة التي يتلقاها إطاراتها من طرف مجمعات نفطية خليجية.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، قد تحدث في وقت سابق عن هجرة حوالي 10 آلاف إطار من الشركة باتجاه مجمعات نفطية أجنبية وخليجية، بفعل الضغوطات التي كانوا يتعرضون إليها.

ومن المنتظر أن يعلن ولد قدور، يوم الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، عن زيادات معتبرة في أجور عمال "سوناطراك" بنسبة 20 بالمائة، استجابة لانشغالات رفعها الشريك الاجتماعي.

حكيمة ذهبي