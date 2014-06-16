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هؤلاء هم المدراء الولائيون لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة

  18 فيفري 2019 - 22:17   قرئ 184 مرة   0 تعليق   الحدث
هؤلاء هم المدراء الولائيون لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة

اعتمد المترشح عبد العزيز بوتفليقة، على وجوه حزبية لإدارة حملته الانتخابية عبر الولايات، حيث استعان بنواب في غرفتي البرلمان ومنتخبين محليين عن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، هذه هي قائمتهم:

الجزائر العاصمة: عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى عن الأفلان، منسق الحملة رفقة 13 مدير حملة عن كل ولاية منتدبة للعاصمة

قسنطينة: أحمد خرشي نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الأفلان

المسيلة: ديلمي اسماعيل عضو بمجلس الأمة عن الأفلان

سكيكدة : العياشي

سطيف: البروفيسور ڨشي

الجلفة: اسماعيل حدي

وهران: مير محمد

سيدي بلعباس: حسناوي عكاشة

غليزان: رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق

الواد : محمد طليبة السيناتور عن الأفلان

خنشلة :  المجاهد رزايمية

تلمسان: صاري

تيبازة: بوعبد الله رئيس كتلة الافلان

باتنة: نصير لطرش نائب عن الأفلان 

بسكرة: شنوفي سليم نائب عن الأفلان

حاسي مسعود: رئيس البلدية

ڨالمة : حسان بونفلة

عنابة : العسكري

البيض : الحاج قنيبر التجمع الوطني الديمقراطي

تبسة: مومن غالي

الطارف : بوحارة

تقرت : قبي

عين تموشنت : عفيفي

جيجل: فؤاد سبوتة سيناتور عن الأفلان

البرج : اسماعيل بن حمادي نائب عن الأرندي

ام البواقي 3 مدراء حملة : حمادو لزهر  وطورش توفيق و رئيس بلدية عين البيضاء زين طياب

المدية : رئيس المجلس الولائي الحالي عبد الله بورقعة

تيزي وزو : لخضر ماجن

الأغواط: عبد القادر سهلي

حكيمة ذهبي

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