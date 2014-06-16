قتلى في اتفجار قرب جامع الأزهر وسط القاهرة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم، انفجارا قويا بجوار جامع الأزهر الشريف.

ووفقا لمصادر إعلامية مصرية، فإن إرهابيا قام بتفجير نفسه، في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، بعد محاصرته من قبل قوات الأمن المصرية.

ونقلت قناة "سي بي سي إكسترا" الإخبارية المصرية، عن وزارة الداخلية، أن انفجارا وقع عقب قيام إرهابي بتفجير حزام ناسف كان بحوزته، في أثناء القبض عليه.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الانفجار أسفر عن مقتل أمين شرطة يدعى محمود أبو اليزيد، كما تسبب في إصابة عدد من المواطنين تم نقلهم بعربات الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة. موضحة أن الانتحاري الذي فجر نفسه، هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في محيط مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة، الجمعة الماضي، وعمره 29 عامًا، حيث تم تعقبه حتى الوصول إليه إلا أنه فجر نفسه لحظة رؤيته قوات الشرطة.

وأقامت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول موقع الانفجار، كما أغلقت كافة المداخل والمخارج، لتأمين المنطقة بالكامل تمهيدًا للقبض على عناصر إرهابية أخرى يرجح أنها كانت متواجدة مع الانتحاري قبل وقوع الانفجار بدقائق.‎

حكيمة.ذ/ وكالات