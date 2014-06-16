إقبال كبير على التذاكر قبل 6 ساعات عن انطلاق المباراة

داربي الكأس بين الشباب والنصرية يحبس الأنفاس

ستشد أنظار متتبعي الكرة الجزائرية بعد 6 ساعات من الآن نحو ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي سيكون مسرحا لقمة عاصمية مثيرة بنكهة كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد والجار نصر حسين داي في ذهاب ربع النهائي، ويأمل كل طرف في حسم مباراة اليوم من أجل لعب لقاء الإياب المقرر بعد أسبوع من الآن بأريحية، ويمر الفريقان بفترة زاهية من حيث النتائج وهو ما جعل المتتبعين يتوقعون أن يفي الداربي بكل وعوده، هذا وباشرت إدارة الملعب الأولمبي صبيحة اليوم عملية بيع تذاكر المباراة وهي العملية التي عرفت اقبالا كبيرا من أنصار الشباب والنصرية الذين يصنعون أجواء رائعة حاليا بمحاذاة ملعب 5 جويلية في نهائي مبكر ضمن منافسة السيدة الكأس.

محمد لمين صحراوي