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قال إن 90 بالمائة من الأسماك التي يصدّرها المغرب مصدرها المياه الصحراوية

السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية

  19 فيفري 2019 - 18:57   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الحدث
السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية

حمّل سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، طالب عمر، فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار محكمة العدل الأوربية، بعد تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد مع المغرب والذي سيشمل الأراضي الصحراوية، وذلك مكافأة للمغرب الذي يقدم خدمات استعمارية في المنطقة جهارا نهارا.

قال السفير الصحراوي لبرنامج زوايا الأحداث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس الثلاثاء، إن فرنسا وإسبانيا دفعتا السلطة التشريعية الأوروبية للخضوع إلى السلطة التنفيذية والتمرد على محكمة العدل الأوروبية  التي أقرت في 2016 بأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو، ورغم ذلك – يضيف طالب عمر- «اتجه البرلمان الأوروبي بوعي لانتهاك هذا القرار رغم معارضة بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين دعوا لاستشارة المحكمة الأوروبية»، متسائلا في السياق ذاته عن غاية فرنسا وإسبانيا من الإقدام على مثل هذه الخطوات في الوقت الذي تعرف فيه التسوية السياسية دينامكية بعد ست سنوات من الجمود.

ق.و

 

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