قايد صالح ينهي زيارته إلى الإمارات

أنهى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في توديعه بمطار البطين بأبو ظبي، كل من السيد محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي واللّواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار شؤون الرئاسة لدولة الإمارات وعدد من ضباط القوات المسلحة الإماراتية.

بالمناسبة أكد الفريق على أن زيارته شكّلت فرصة للقاء الأشقاء لبحث كافة السبل المؤدية إلى تمتين أواصر الودّ والتواصل بين الشعبين وتدعيم أسس التعاون في شتى الميادين ذات المصلحة المتبادلة، مجددا شكره على الحفاوة التي حظي بها رفقة أعضاء الوفد المرافق طيلة مدة إقامته بهذا البلد الشقيق.

قايد صالح حضر فعاليات المعرض الدولي للدفاع في طبعته الرابعة عشر ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وهذا تلبية لدعوة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي الزيارة التي شكلت مناسبة التقى فيها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بكبار مسؤولي دولة الإمارات الذين تباحث معهم واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة ما تعلق منها بالتعاون العسكري بين البلدين.