قايد صالح ينهي زيارته إلى الإمارات

شريط الاخبار
17 حزبا وشخصية مدعوون للمشاركة اليوم في اجتماع المعارضة حول مرشح توافقي مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري «جي اس كا» تمنح الأولوية لممتلكات الولاية استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية الجزائر تشدد على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل أجنبي لن نتراجع عن خطة «أبوس» رغم تهديدات بعض المتعاملين مؤسسة الأنسجة الصناعية تطرح مناقصة لشراء القطن بوتفليقة أعاد مواطنين إلى سكناتهم بعدما هجّرهم الإرهاب منها أزمة السكن تخرج مواطني تيزي وزو إلى الشارع إجراءات مبسطة للاستفادة من القروض واستحداث 50 ألف منصب شغل التوجه نحوالسكن الإيجاري للقضاء على مشكل السكن 7300 جزائري وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في 2018 ! السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية الدالية تؤكد على إلغاء توزيع المواد الغذائية واستبدالها بحوالات مالية تعيين تسعة سيناتورات منسقين في حملة بوتفليقة بن غبريت تستدعي النقابات لتفادي الإضراب تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمدارس تكريس لثقافة استغلال الطاقات البديلة تقاذف المسؤوليات بين الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري 3 سنوات سجنا لمهندس تجسس على «نفطال» لصالح «بزنس أعمال» الفرنسية قطاع العدالة حقق قفزة نوعية في مكافحة الفساد والعصرنة ضمن الأولويات مليارا دينار إنفاق الحكومة على نقل السلع نحو الجنوب خلال سنتين لاعبو شبيبة القبائل يتدربون على شاطئ تيقزيرت مدير بريد الجزائر يعترف بتعرض شاحنة الشركة لسطو ببومرداس حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري أزمة السكن تخرج مواطني عدة أحياء إلى الشارع تسليم ملاعب براقي تيزي وزو ووهران في 2019 "اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية رفع التجميد على 2000 منشأة بيداغوجية وإعادة تأهيل8 آلاف مؤسسة تربوية الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الخضورة ينهون تحضيراتهم لسفرية مصر وزعلاني جاهز الاستيلاء على مبلغ 05 ملايير و 700 مليون سنتيم بتيزي وزو عشرة جرائم قتل في جانفي 2019 النقلون يدعون إلى إضراب يومي 24 و 25 فيفري استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية مخابر روش السويسرية تحوز على المرتبة الأولى بن مسعود يلزم المؤسسات العمومية السياحية بتسديد ديونها العالقة وهاب أيت منقلات يفند إدارته للحملة الانتخابية لبوتفليقة بتيزي وزو
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. قايد صالح ينهي زيارته إلى الإمارات

قايد صالح ينهي زيارته إلى الإمارات

  19 فيفري 2019 - 19:49   قرئ 85 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح ينهي زيارته إلى الإمارات

أنهى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في توديعه بمطار البطين بأبو ظبي، كل من السيد محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي واللّواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار شؤون الرئاسة لدولة الإمارات وعدد من ضباط القوات المسلحة الإماراتية.

بالمناسبة أكد الفريق على أن زيارته شكّلت فرصة للقاء الأشقاء لبحث كافة السبل المؤدية إلى تمتين أواصر الودّ والتواصل بين الشعبين وتدعيم أسس التعاون في شتى الميادين ذات المصلحة المتبادلة، مجددا شكره على الحفاوة التي حظي بها رفقة أعضاء الوفد المرافق طيلة مدة إقامته بهذا البلد الشقيق.

قايد صالح حضر فعاليات المعرض الدولي للدفاع في طبعته الرابعة عشر ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وهذا تلبية لدعوة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي الزيارة التي شكلت مناسبة التقى فيها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بكبار مسؤولي دولة الإمارات الذين تباحث معهم واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة ما تعلق منها بالتعاون العسكري بين البلدين.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات