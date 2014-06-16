والي خنشلة ينهي مهام رئيس البلدية

أنهى والي ولاية خنشلة مهام رئيس البلدية كمال نويصر، على خلفية عدم تحكمه في احتجاجات المواطنين اليوم.

القرار الذي جا مساء اليوم، بعدما اطرت مصالح بلدية خنشلة اليوم، الثلاثاء 19 فيفري 2019، إلى نزع الصور العملاقة للرئيس بوتفليقة من واجهة مبنى البلدية أمام تصاعد إحتجاج المتجمعين هناك، ردا على رئيس البلدية الذي دعا الخنشليين لعدم منح توقيعهم للمرشح للترشح رشيد نكاز بمناسبة زيارة هذا الأخير لمدينة خنشلة. لكن دعوة المير رد عليها الخنشليون بتجمع ضخم حول رشيد نكاز وأمام مقر البلدية مطالبين بنزع الصور العملاقة للرئيس.