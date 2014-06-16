شريط الاخبار
عبد الرزاق مقري "ان فزت بالرئاسة سأعمل على الترشح لعهدة ثانية من اجل استكمال برنامجي " بن طالب يكشف أسباب مغادرته لبيت توتنهام 17 حزبا وشخصية مدعوون للمشاركة اليوم في اجتماع المعارضة حول مرشح توافقي مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري «جي اس كا» تمنح الأولوية لممتلكات الولاية استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية الجزائر تشدد على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل أجنبي لن نتراجع عن خطة «أبوس» رغم تهديدات بعض المتعاملين مؤسسة الأنسجة الصناعية تطرح مناقصة لشراء القطن بوتفليقة أعاد مواطنين إلى سكناتهم بعدما هجّرهم الإرهاب منها أزمة السكن تخرج مواطني تيزي وزو إلى الشارع إجراءات مبسطة للاستفادة من القروض واستحداث 50 ألف منصب شغل التوجه نحوالسكن الإيجاري للقضاء على مشكل السكن 7300 جزائري وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في 2018 ! السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية الدالية تؤكد على إلغاء توزيع المواد الغذائية واستبدالها بحوالات مالية تعيين تسعة سيناتورات منسقين في حملة بوتفليقة بن غبريت تستدعي النقابات لتفادي الإضراب تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمدارس تكريس لثقافة استغلال الطاقات البديلة تقاذف المسؤوليات بين الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري 3 سنوات سجنا لمهندس تجسس على «نفطال» لصالح «بزنس أعمال» الفرنسية قطاع العدالة حقق قفزة نوعية في مكافحة الفساد والعصرنة ضمن الأولويات مليارا دينار إنفاق الحكومة على نقل السلع نحو الجنوب خلال سنتين لاعبو شبيبة القبائل يتدربون على شاطئ تيقزيرت مدير بريد الجزائر يعترف بتعرض شاحنة الشركة لسطو ببومرداس حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري أزمة السكن تخرج مواطني عدة أحياء إلى الشارع تسليم ملاعب براقي تيزي وزو ووهران في 2019 "اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية رفع التجميد على 2000 منشأة بيداغوجية وإعادة تأهيل8 آلاف مؤسسة تربوية الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الخضورة ينهون تحضيراتهم لسفرية مصر وزعلاني جاهز الاستيلاء على مبلغ 05 ملايير و 700 مليون سنتيم بتيزي وزو عشرة جرائم قتل في جانفي 2019 النقلون يدعون إلى إضراب يومي 24 و 25 فيفري استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية مخابر روش السويسرية تحوز على المرتبة الأولى
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. عبد الرزاق مقري "ان فزت بالرئاسة سأعمل على الترشح لعهدة ثانية من اجل استكمال برنامجي "

عبد الرزاق مقري "ان فزت بالرئاسة سأعمل على الترشح لعهدة ثانية من اجل استكمال برنامجي "

  20 فيفري 2019 - 13:21   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الحدث
عبد الرزاق مقري "ان فزت بالرئاسة سأعمل على الترشح لعهدة ثانية من اجل استكمال برنامجي "

أكد الممترشح للانتخابات الرئاسية عبد الرزاق مقري خلال  الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزبلعرض برنامجه الانتخابي ،أكد أن إعداد برنامجه، جاء بعد عمل جاد، اعتمد فيه على الاستشارة الواسعة، حيث انطلقت عبر عمل دائم، في لجان تشتغل على مدار السنة.  وقسم  البرنامج الرئاسي لزعيم " حمس" على ثلاثة محاور، أولها الرؤية السياسية، ثم الاقتصادية، ثم البرامج القطاعية التفصيلية، والتي تمس كل القطاعات الوزارية.  وأشار أنه في حال فوزه،  سيعمل على ترشيح نفسه من أجل عهدة ثانية، حتى يكمل مسار التنمية. 

كما سيتم تمديد فترة الامومة لستة أشهر، وحل مشكل السكن، من خلال إنشاء مدن جديدة، وتقليل التفكك الأسري بنسبة 30℅.  كما قام الحزب بصنع فيديو خاص يحمل اسم “الحلم الجزائري”، سيطلع عليه المواطنون بداية من الأسبوع القادم.  وأورد أن الهدف من وصوله الى السلطة، هو أن الحكم الراشد، لتحقيق الحلم الجزائري.  وأكد في ذات السياق أن التوافق الوطني هو الخيار الوحيد الذي سيمكن من تحقيق الحلم الجزائري.  كما كشف عن إصداره كتابا، قبل الرئاسيات المقبلة، يجمع فيه 3 بحوث، يحمل عنوان “فكرنا السياسي“.  من جانب آخر، أشار مقري أنه في حال فوزه بالرئاسيات، سيقوم بتعديل الدستور عن طريق استفتاء شعبي، مع إنشاء حكومة توافقية. 

وأضاف " سأعين رئيس حكومة، هو في ذهني، شخص له كفاءة كبيرة، ليس من حمس، ستكون شخصية نظيفة ونزيهة، وسيسعد به الجزائريون".  وعرج في برنامجه الرئاسي على شق العدالة، حيث أكد أنه سيعمل على إستقلالية القضاء وتحقيق اللامركزية، وسيعمل على تحرير الساحة السياسية من الإدارة، مشيرا أن انشاء حزب سيكون عن طريق الاخطار فقط.كما سيقوم بمراجعة القاعدة قاعدة 51/49، وتركها فقط لبعض المجالات.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات