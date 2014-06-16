عبد الرزاق مقري "ان فزت بالرئاسة سأعمل على الترشح لعهدة ثانية من اجل استكمال برنامجي "

أكد الممترشح للانتخابات الرئاسية عبد الرزاق مقري خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزبلعرض برنامجه الانتخابي ،أكد أن إعداد برنامجه، جاء بعد عمل جاد، اعتمد فيه على الاستشارة الواسعة، حيث انطلقت عبر عمل دائم، في لجان تشتغل على مدار السنة. وقسم البرنامج الرئاسي لزعيم " حمس" على ثلاثة محاور، أولها الرؤية السياسية، ثم الاقتصادية، ثم البرامج القطاعية التفصيلية، والتي تمس كل القطاعات الوزارية. وأشار أنه في حال فوزه، سيعمل على ترشيح نفسه من أجل عهدة ثانية، حتى يكمل مسار التنمية.

كما سيتم تمديد فترة الامومة لستة أشهر، وحل مشكل السكن، من خلال إنشاء مدن جديدة، وتقليل التفكك الأسري بنسبة 30℅. كما قام الحزب بصنع فيديو خاص يحمل اسم “الحلم الجزائري”، سيطلع عليه المواطنون بداية من الأسبوع القادم. وأورد أن الهدف من وصوله الى السلطة، هو أن الحكم الراشد، لتحقيق الحلم الجزائري. وأكد في ذات السياق أن التوافق الوطني هو الخيار الوحيد الذي سيمكن من تحقيق الحلم الجزائري. كما كشف عن إصداره كتابا، قبل الرئاسيات المقبلة، يجمع فيه 3 بحوث، يحمل عنوان “فكرنا السياسي“. من جانب آخر، أشار مقري أنه في حال فوزه بالرئاسيات، سيقوم بتعديل الدستور عن طريق استفتاء شعبي، مع إنشاء حكومة توافقية.

وأضاف " سأعين رئيس حكومة، هو في ذهني، شخص له كفاءة كبيرة، ليس من حمس، ستكون شخصية نظيفة ونزيهة، وسيسعد به الجزائريون". وعرج في برنامجه الرئاسي على شق العدالة، حيث أكد أنه سيعمل على إستقلالية القضاء وتحقيق اللامركزية، وسيعمل على تحرير الساحة السياسية من الإدارة، مشيرا أن انشاء حزب سيكون عن طريق الاخطار فقط.كما سيقوم بمراجعة القاعدة قاعدة 51/49، وتركها فقط لبعض المجالات.