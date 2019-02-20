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﻿حضور مكثّف بالمحاور الرئيسية والمقرات الحساسة ابتداء من اليوم

الشرطة تعتمد نمط تسيير الحشود لتأطير الاحتجاجات المحتملة غدا

  20 فيفري 2019 - 19:36   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الحدث
الشرطة تعتمد نمط تسيير الحشود لتأطير الاحتجاجات المحتملة غدا

تعليمات صارمة بعدم التعامل السلبي أو الاحتكاك المباشر مع أي مظاهرة

أسدى المدير العام للأمن الوطني وقيادة الدرك وولاة الجمهورية بتعليمات داخلية لرؤساء الأمن على مستوى الولايات من أجل اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية تحسبا لمسيرات دعا إلى تنظيمها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمعارضة العهدة الخامسة، وقد أمرت ذات الجهات بتعزيز الأمن عبر المنشئات العمومية الكبرى وأهم محاور المدن تفاديا لوقوع أي انزلاقات.

 

جاءت هذه التعليمات على إثر اجتماع لمدير الأمن الوطني ورؤساء أمن الولايات ومسؤولي جهاز الاستعلامات الذي قدم تقريرا مفصلا عن هذه الحركة المزمع تنظيمها غدا، وكذا بعد اجتماع اللجان الأمنية بالولايات، وأفادت مصادر مطلعة لـ»لمحور اليومي» أن مصالح الأمن والدرك تلقت تعليمات بعدم التعامل السلبي أو الاحتكاك المباشر مع أي مظاهرة كانت والعمل بنمط تسيير الحشود وهو الذي أثبت نجاحه خلال تسيير احتجاجات 2011 التي أعقبت أحداث الربيع العربي واحتجاجات 2014، وسيتم انتشار مختلف قوات الأمن ومكافحة الشغب بالمدن لضمان الأمن العام، فيما سيشرع اليوم أفراد الوحدات الجمهورية للأمن الوطني للحميز والقبة في التوجه إلى ساحة أول ماي وقرب المديرية العامة للأمن الوطني تحسبا لأي انزلاقات قد تحدث يوم الجمعة، وهو نفس الإجراء بالنسبة لباقي ولايات الوطن، حيث سيتم الاعتماد على جميع الوحدات الجمهورية للأمن الوطني التي ستعمل على تأطير أي احتجاجات قد تحدث، وسيتم التنسيق بين مختلف رؤساء أمن الولايات والمديرية العامة للأمن الوطني التي ألغت جميع العطل لأفرادها، حيث أعلنت العديد من المراكز التجارية ونقاط تجمع المواطنين عن غلق أبوابها «احترازيا» تفاديا لأي تصعيد، في حين ضبطت مختلف المصالح الأمنية آخر استعداداتها الأمنية لمواجهة الاحتجاجات، حيث تشهد مختلف الشوارع الرئيسية والمقرات الحساسية مضاعفة للتعزيزات الأمنية حولها لمنع الاقتراب منها، حيث عززت مصالح الأمن من إجراءاتها الأمنية ووجودها في الشوارع والطرقات الرئيسية ومداخلها، حيث ستعمل مصالح الأمن على عدم السماح للمتظاهرين بالوصول إلى المناطق الحساسة ومقرات الوزارات بالعاصمة والولايات ومراكز الأمن إضافة إلى توسيع انتشار الأعوان أمامها، في حين ستبقى شاحنات خراطيم المياه الساخنة وقوات مكافحة أعمال الشغب بعيدة عن الأماكن العامة وفي حالة تأهب عند حدوث أي تزايد أو خروج الأمور عن السيطرة.

أسامة سبع

 

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