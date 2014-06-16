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الحكومة اعتبرت أن الجيش اتخذ التدابير اللازمة

احتواء تجارة المخدرات وتهريب السلع على الحـدود

  20 فيفري 2019 - 19:41   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الحدث
احتواء تجارة المخدرات وتهريب السلع على الحـدود

احتوى الجيش الوطني الشعبي تجارة المخدرات وتهريب السلع على الحدود، في حين يواصل، حسب بيان السياسة العامة للحكومة، مكافحة بقايا الإرهاب والجريمة المنظمة، مما حقق نتائج ملحوظة.

 

تُرجمت النتائج التي حققها الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الأخيرة، في بيان السياسة العامة للحكومة، حيث حَيت هذه الأخيرة جهود وتضحيات هذا السلك الأمني، وقالت إن سياسة الدفاع تميزت بالتكفل بتحديات عديدة في السنتين الماضيتين، وأوضحت أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بمواصلة مكافحة بقايا الإرهاب والجريمة المنظمة، وأضافت أنه تم في هذا الصدد تحقيق نتائج ملحوظة، جاءت لتعزيز الهدوء والأمن داخل الوطن، ولا سيما على مستوى الحدود، حيث احتوى تجارة المخدرات وتهريب السلع، كما يتعلق الامر أيضا بالحفاظ على أمن البلد وسلامته الترابية، بالنظر لبؤر التوتر والأزمات العديدة التي تسجل بحوارنا المباشر. وقد اتخذ الجيش الوطني الشعبي، كافة التدابير التنظيمية اللازمة على مستوى الحدود البرية، ويضمن متابعة تطبيقها بانتظام وفعالية، وتتجلى النتائج المقنعة لهذه العملية من خلال الأسلحة وكميات المخدرات التي تم حجزها وكذا من خلال الحالات العديدة المسجلة للإرهابيين الذين سلموا أنفسهم.

وإن لم يشر بيان السياسة العامة للحكومة لهذه النتائج بالأرقام، إلا أن الجيش الوطني الشعبي تمكن في عام 2018 من القضاء على 32 إرهابيا وتوقيف 25 آخرين، في حين سلم 132 أنفسهم للسلطات العسكرية، مع توقيف 170 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وكذا 22 فردا من عائلات الإرهابيين، حسب ما كشفت عنه حصيلة لوزارة الدفاع الوطني في جانفي الماضي، التي أشارت أيضا إلى استرجاع أكثر من 700 قطعة سلاح من مختلف الأنواع وكمية من الذخيرة، ونفس الأمر بالنسبة لطريق المخدرات وتهريب السلع، حيث تم وفق ما ذكرته حصيلة وزارة الدفاع للعام الماضي، توقيف عدد معتبر من تجار المخدرات ومهربي السلع، وحجز كمية معتبرة من الكوكايين والكيف المعالج والهيروين وكذا الهيروين والأقراص المهلوسة، وأطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وبالموازاة مع ذلك يواصل الجيش الوطني الشعبي بجدية مسار عصرنته واحترافيته، وتساعده في ذلك، نقلا عن بيان السياسة العامة للحكومة، الوسائل الهائلة التي وضعها رئيس الدولة تحت تصرفه، وأشارت إلى هذا السلك الأمني ينتهج منذ سنوات سياسة فعالة لمساعدة المواطنين العزل المنكوبين جراء الآفات والكوارث الطبيعية.

زين الدين زديغة

 

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