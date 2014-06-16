أمريكا تحذر رعاياها من احتجاجات محتملة بالجزائر

حذرت الولايات المتحدة، رعاياها الأمريكيين من مظاهرات محتملة في االجزائر اليوم الجمعة، وبعد غد الأحد، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المزمعة في 18 أبريل المقبل.

جاء ذلك في تغريدة لسفارة الولايات المتحدة بالجزائر على تويتر. وورد في التحذير "أيها المواطنون الأمريكيون في الجزائر هذا تحذير من السفارة الأمريكية، من المحتمل أن تخرج مظاهرات في البلاد الجمعة 22 فبراير والأحد 24 فيفري2019".

وذكرت التغريدة أن الخطوات الواجب على الرعايا الأمريكيين بالجزائر اتخاذها هي "متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المحلية وتجنب المظاهرات والحشود البشرية".