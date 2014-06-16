فيما خرج آلاف الشباب في مسيرات سلمية عبر مختلف الولايات

الأئمة يدعون إلى المحافظة على السلم والاستقرار ويحذّرون من الانزلاق

شهدت أمس معظم المساجد بالعاصمة خطبة جمعة "موحدة"، دعا خلالها الأئمة المصلين إلى المحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به الجزائر على جميع الأصعدة، وعدم الانسياق وراء الذين يدعون إلى الخروج إلى الشارع، والتحريض على الفوضى، مذكرين ببعض الأحاديث والآيات القرأنية التي تحرم إيقاظ الفتنة، ونشر الفوضى، والاعتداء على ممتلكات المسلمين.

شدد الأئمة على ضرورة المحافظة على السلم والأمن الذي تنعم بها البلاد خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها معظم البلدان العربية والإسلامية، التي تعني من الحروب الأهلية، والخراب الذي طالها منذ عدة سنوات بسبب ما سمى بالربيع العربي، والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف من المسلمين وملايين الجرحى والمهجرين إلى دول مجاورة على غرار ما يحدث في سوريا وليبيا، وما حدث في تونس ومصر والتي لم تلتئم جروحها إلى اليوم.

وفي ذات السياق، ذكّر الأئمة كذلك بالأحداث الأليمة التي مرت بها البلاد خلال سنوات التسعينات، أو ما سمي بالعشرية السوداء، والذي دفع الشعب الجزائري ثمنه غاليا، حيث راح ضحيتها أزيد من 200 ألف مواطن ومئات الآلاف من الجرحى والمعطوبين والأرامل و اليتامى، وآثاره السلبية التي مست كل القطاعات والتي تسببت في تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد وانتشار العنف بين أبناء المجتمع الجزائري لا يزال امتداده السلبي منتشرا في بعض الأحياء إلى اليوم، وهو ما يتضح جليا خلال أحداث العنف التي تشهدها في الأحياء والملاعب وحتى في المؤسسات التربوية.

وقد شهدت أمس، أغلب الأحياء بالعاصمة مسيرات سلمية نظمها آلاف الشباب مباشرة بعد صلاة الجمعة، كما شهدت ولايات أخرى مسيرات مماثلة، وتمت في هدوء تام، عدى تلك التي أراد خلالها الشباب التوجه نحو المرادية، حيث منعت من قبل قوات الأمن

م ن