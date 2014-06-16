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مصالح الأمن تمكنت من تسيير الحشود وتجاوُب من طرف المحتجين

مسيرات واحتجاجات بالعاصمة وعدد من الولايات للمطالبة بالتغيير السياسي

  22 فيفري 2019 - 17:40   قرئ 123 مرة   0 تعليق   الحدث
مسيرات واحتجاجات بالعاصمة وعدد من الولايات للمطالبة بالتغيير السياسي

شهدت العاصمة، أمس، مسيرات وتجمعات سلمية شارك فيها آلاف المحتجين رافعين شعارات مطالبة بالتغيير السياسي، وقد تمكنت قوات الأمن من التحكم في المسيرة دون وقوع أي صدامات تذكر عدا محاولات مجموعة من الشباب التوجه نحو المرادية، حيث تصدت لهم عناصر الشرطة ومنعتهم من ذلك، وقد شهدت ولايات أخرى مسيرات حافظت على طابعها السلمي على غرار بجاية، عنابة، تيزي وزو، سطيف، الجلفة، وغيرها. 

انطلقت أغلب المسيرات أمس، مباشرة بعد صلاة الجمعة، حيث توجه المحتجون إلى الساحات العمومية لمختلف الولايات على غرار العاصمة التي اختار المتظاهرون فيها الاحتجاج بساحة أول ماي، وقد تمكنت مصالح الأمن من تسييرها للحيلولة دون وقوع صدامات أو انزلاقات من خلال منع مختلف الوفود البشرية الواصلة من العديد من الأحياء المجاورة من الالتحام كالمسيرة القادمة من باب الوادي التي توقفت بالقرب من ساحة بور سعيد، في وقت صُد الطريق للوصول إلى المرادية، وشهدت ساحة أول ماي منذ الصبيحة توافد محتشما سرعان من تطور بعد انتهاء صلاة الجمعة أين توافد المصلون من مختلف المساجد المحيطة بالساحة، وكان في استقبالهم عناصر وحدات الجمهورية للشرطة لمنعهم من الوصول والالتحام مع الوافدين من تيليملي وباب الوادي، أين وقفت أفواج من رجال الشرطة بمحاذاة المستشفى الجامعي مصطفى باشا الذي أغلقت أبوابه منذ الصبيحة، وآخرون أمام محطة الوقود لإيقاف القادمين من شوارع عيسات إيدير وبلوزداد، إذ توقف المحتجون بسلمية أمام قوات الشرطة مرددين شعارات "سلمية سلمية" و"الشرطة خاوتنا" لرفض أي تجاوز من قبل بعض الباحثين على إخراج المسيرات عن طابعها، كما رفع المحتجون لوائح وشعارات مطالبة بالتغيير السياسي، وأخرى تطالب الحكومة ووزيرها الأول أحمد أويحيى بتقديم استقالته.

من جهتها، منعت مصالح الأمن المتظاهرين من الوصول إلى المناطق الحساسة ومقرات الوزارات بالعاصمة والولايات ومراكز الأمن، من خلال توسيع انتشار الأعوان أمامها، في حين كانت شاحنات خراطيم المياه الساخنة وقوات مكافحة الشغب في حالة تأهب تحسبا لحدوث أي مزايدات أو خروج الأمور عن السيطرة غير بعيد عن مواقع الاحتجاجات، أين تدخلت لمنع بعض المحتجين من التوجه نحو المرادية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والمياه، كما تواصلت المسيرة بعدها على طول شارع أودان في كرّ وفرّ بين مصالح الأمن والمتظاهرين تخللتها مواجهات وبعض التوقيفات.

 أسامة سبع
 

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