مظاهر للتعايش بين العشرات منهم وعناصر الشرطة

وعي كبير لدى الشباب المحتج وتمسكهم بوطنهم

أثبت المئات من الشباب الذين شاركوا في مسيرة العاصمة وباقي ولايات الوطن، أمس، مدى وعيهم الكبير وتشبثهم بوطنهم حيث بدوا مسالمين وضد أي أعمال تخريب أو تكسير تطال الممتلكات العمومية، فبالرغم من مواقفهم السياسية المختلفة فقد اكتفوا بترديد الشعارات فقط دون اللجوء إلى العنف أو التفوه بالكلام البذيء.

فوّت الشباب الجزائري أمس، فرصة استغلالهم من طرف بعض أبواق الفتنة الذين كانوا يعولون على الخراب في الجزائر اليوم وأثبتوا أنهم حقا وطنيون وذوو وعي سياسي كبير بالرغم من أنهم ينحدرون من أحياء شعبية مختلفة، وإن كان هؤلاء الشباب يتطلعون إلى حياة أفضل إلا أنهم لا يريدون بلوغها بالعنف أو الفوضى. وكان أغلب هؤلاء الشباب الذين التقيناهم في "ساحة أول ماي" و"البريد المركزي" وحي "باب الوادي" الشعبي يرددون شعارات "سلمية" "سلمية"، في كل مرة يحاول بعض المدنسين أو قناصي الفرص اخراج احتجاجاتهم عن طابعها السلمي، الأبهى من كل هذا ذلك التعايش الكبير الذي لاحظناه بين الشباب المحتج وعناصر الشرطة فرغم الاحتكاك الكبير بينهم اإلا أنه لم تلاحظ أية مشاحنات تذكر.

وتدفق الشباب من كل نحو وصوب، من كل بلديات العاصمة في عز وعيهم الاجتماعي والسياسي "كمال" ابن الـ21 ربيعا و"سليم" ابن الـ23 سنة القادمين من قلب العاصمة وهما طالبان جامعيان، أكدا لنا أن سبب خروجهما اليوم هدفه التغيير نحو الأفضل للوطن وللمواطنين، آملين من خلال هذه التظاهرة السلمية البعيدة كل البعد عن مظاهر الحسابات السياسية والشخصية عن فرص جديدة لمستقبلهم وعن آمال أخرى، قد تجدد ثقتهم بصناع القرار من جديد منادين بضرورة التمسك بالأفضل من أجل الوصول إلى المبتغى فالشباب هم زمرة المجتمع الذين يعول عليهم من أجل التغيير ومن أجل الوصول اإلى المبتغى المرجو بطريقة هادئة وسلمية.

وتراوحت أعمار الشباب المتظاهرين بين 23 سنة 21 سنة و25 سنة، هو متوسط عمر آلاف الشباب الذين اجتاحوا الشوارع الرئيسية للعاصمة ففي ساحة الوئام المدني تعالت الهتافات بحلم جديد. "سمير" البطال الذي جاء من قلب بلوزداد، أكد لنا أن الشباب لم يعد يفكر في الحرقة بل بات يفكر في العمل في أرض وطنه، من أجل الحصول على فرص أفضل في العيش الكريم دون فوضى ودون أعمال شغب وتفكير، فرغم مستواه الدراسي البسيط ورغم وعيه السياسي البسيط إلا أنه وكل أبناء حييه لم يتركوا الفرصة للمتحينين من أجل تخريب الوطن، ومن أجل استغلال الفرصة وتحويل المسيرة السلمية إلى ما لا يحمد عقباه، مذكرا أن كل ما عاشه الجزائريون فيما مضى سيمنع شباب اليوم تكراره من جديد لأن الحفاظ على الوطن هو هدف الجميع.

وإلى جانب الشباب، كانت النسوة هي الأخرى حاضرة، حيث تعالت زغاريد النساء من مختلف الأعمار، واللواتي أبين إلا أن يشاركن في هذا الحدث السلمي كلهن تحدثن عن فرصة التغيير بطريقة سلمية، نساء خرجن وراء أبنائهن وأزواجهن وإخوانهن من أجل النداء لجزائر التعايش السلمي، متقاعدات، وعاملات، مثقفات وخريجات جامعات، وحتى عاطلات عن العمل كانت كل أصواتهن واحدة "سلمية "سلمية".

جليلة عرفي