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انتشار كثيف بالشوارع الرئيسية وتعزيز الحضور أمام المنشآت الرسمية

مصالح الأمن تبقي على ترتيباتها بالعاصمة تحسبا لاحتجاجات «مواطنة»

  23 فيفري 2019 - 19:10   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الحدث
مصالح الأمن تبقي على ترتيباتها بالعاصمة تحسبا لاحتجاجات «مواطنة»

أبقت المديرية العامة للأمن الوطني قواتها في حالة التأهب القصوى محافظة على مخططها الأمني تحسبا لاحتجاجات جديدة دعت إليها حركة «مواطنة» اليوم بساحة «أودان» بالتزامن مع الاحتفالات المزدوجة بذكرى تأسيس المركزية النقابية وتأميم المحروقات، حيث تعرف مختلف الشوارع الرئيسية للعاصمة والساحات العمومية حضورا مكثفا لقوات مكافحة الشغب تحسبا لأي انزلاق. 

تلقت مختلف الوحدات المنتشرة عبر العاصمة تعليمات بعدم التعامل السلبي أو الاحتكاك المباشر مع أي مظاهرة كانت والعمل بنمط تسيير الحشود، وهو الذي أثبت نجاحه خلال تسيير احتجاجات أول أمس التي أعقبت صلاة الجمعة مطالبة بتغيير النظام السياسي وسحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لترشحه للعهدة، أين حافظت على انتشار مختلف قوات الأمن ومكافحة الشغب بالمدن للحفاظ على الأمن العام، فيما بقي أفراد الوحدات الجمهورية للأمن الوطني للحميز والقبة أمام ساحة أول ماي وقرب المديرية العامة للأمن الوطني والبريد المركزي تحسبا لأي انزلاقات، وهو نفس الاجراء بالنسبة لباقي ولايات الوطن، حيث سيتم الاعتماد على جميع الوحدات الجمهورية للأمن الوطني التي ستعمل على تأطير أي احتجاجات قد تحدث، وسيتم التنسيق بين مختلف رؤساء أمن الولايات والمديرية العامة للأمن الوطني التي ألغت جميع العطل لأفرادها، في حين ضبطت مختلف المصالح الأمنية آخر استعداداتها الأمنية لمواجهة الاحتجاجات، حيث تشهد مختلف الشوارع الرئيسية والمقرات الحساسية مضاعفة للتعزيزات الأمنية حولها لمنع الاقتراب منها، حيث عززت مصالح الأمن من إجراءاتها الأمنية ووجودها في الشوارع والطرقات الرئيسية ومداخلها، حيث ستعمل مصالح الامن على عدم السماح للمتظاهرين بالوصول إلى المناطق الحساسة ومقرات الوزارات بالعاصمة والولايات ومراكز الأمن إضافة إلى توسيع انتشار الأعوان أمامها، في حين ستبقى شاحنات خراطيم المياه الساخنة وقوات مكافحة أعمال الشغب بعيدة عن الأماكن العامة وفي حالة تأهب عند حدوث أي تزايد أو خروج الأمور عن السيطرة. وكانت حركة «مواطنة» قد دعت الجزائريين للخروج إلى الشارع اليوم الأحد 24 فيفري، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات المزدوجة بذكرى تأسيس المركزية النقابية وتأميم المحروقات، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في دعوة المواطنين إلى إعلان رفضهم بشكل واضح وعلني لاغتصاب سيادتهم، وأبرزت أن الرئيس الحالي إذا تم فرضه من جديد عبر انتهاك الدستور، فإن البلد سيدخل في مرحلة تحلل الدولة نفسها، مضيفة أن الإخفاقات التي لا تحصى للنظام الحالي في التسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تشكل عوامل لانتفاضة شعبية ستكون عواقبها وخيمة.

للإشارة فقد تمكنت مصالح الأمن من تسيير المظاهرات للحيلولة دون وقوع صدامات أو انزلاقات من خلال منع مختلف الوفود البشرية الواصلة من عديد الأحياء المجاورة من الالتحام بالمسيرة القادمة من باب الوادي التي توقفت بالقرب من ساحة بور سعيد، في وقت صد الطريق الموصل إلى المرادية.

أسامة سبع

 

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