﻿ الشعب يحرّك الطبقة السياسية بمظاهرات الجمعة

تخوّف عند العمال..تأييد من الديمقراطيين، الأفلان يقزّم وصمت في الأرندي

تراوحت ردود أفعال الأحزاب السياسية تجاه مظاهرات الجمعة الماضي، بين من قزّمتها متمسّكة بتخندقها السياسي، على غرار الأفلان، وبين من تبنّتها وهي المعارضة بمختلف تياراتها، التي دعت إلى جعل الرئاسيات فرصة سلمية لتحقيق التغيير بينما التزم حزب الوزير الأول، أحمد أويحيى، الصمت.

قزّم منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، من حجم المظاهرات التي نظمها الآلاف من الجزائريين ضد ترشح الرئيس لعهدة خامسة، وخاطب المتظاهرين، في لقاء مع مناضلي ولاية وهران بفندق «الميريديان» أمس: «صح نومكم أحلام سعيدة»، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة يسهر على الإصلاحات التي تعرفها البلاد. وصرح بوشارب، أن الذين يشككون في كل شيء يسعون لزعزعة ثقة الشعب في نفسه، مضيفا أن الندوة السياسية التي نادى بها الرئيس تبدأ من القاعدة الشعبية، وستتم فيها مراجعة الإصلاحات التي حدثت في الجزائر منذ أربعين سنة. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الدستور يكفل حق التعبير لكل الشعب الجزائري، من جهة أخرى، وجه ذات المتحدث رسالة الى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، قال فيها «الأولاد الصغار يحلمون فتمتع بحلمك». والتزم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول، أحمد أويحيى، صمتا مطبقا تجاه مظاهرات الجمعة، حيث رفض الناطق الرسمي باسم الحزب، صديق شهاب، الرد على الاتصالات المتكررة لـ «المحور اليومي»، ولم يصدر الحزب أي بيان تجاه الأحداث. في حين قال عمار غول، إن حزبه تجمع أمل الجزائر، أول من دعا للإصلاحات السياسية، من خلال الندوة الوطنية المزمع عقدها بعد فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة خامسة. ووصف غول، خلال تنصيب الهياكل الوطنية لتاج بمقر الحزب، أمس، مطالب المحتجين خلال مسيرات الجمعة، دعا - حسبه - إلى إصلاحات سياسية شاملة. وأبدى المتحدث، رضاه عن المستوى الحضاري الذي شهدته مسيرات الشعب عبر مختلف ربوع الوطن، معتبرا أنها انبثقت عن رغبة قوية للمواطنين في إحداث إصلاحات عميقة. ودافع غول عن الرئيس بوتفليقة، مؤكدا أنه هو من أسس هذا الجو من الديمقراطية، داعيا إلى الذهاب إلى الانتخابات «مثلما خرجنا بالأمس لأجل استمرار الديمقراطية».

لدى المعارضة، مظاهرات الجمعة أمر منتظر، حيث قال «الأرسيدي»، إنها قد «بينت بشكل جلي رفض المهزلة الانتخابية المقررة في 18 أفريل 2019»، محذرا من مغبة استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية والمشروعة، مشيدا بجماهير الشعب التي تظاهرت بطريقة سلمية وفي الهدوء. وقال الحزب في بيان له، إن «هناك حاجة ملحّة لفتح مخرج يعيد الأمل ويجنّد البلد من أجل بديل ديمقراطي وسلمي»، داعيا أنصار ترشح بوتفليقة أو ترشيح بديل آخر أن «يستخلصوا العبرة الوحيدة التي جاء بها استفتاء 22 فيفري».

وأكد أن «الشبيبة، التي نال منها اليأس وأرغمها على الحرقة، والتي كانت طليعة ووقود هذه المظاهرات التاريخية، برهنت على عزيمتها وتصميمها الكامل على فرض التغيير، ولقنت في الوقت نفسه بهدوئهم، درسا في التحضر والأخوة»، وأنها «عازمة على تقرير مصيرها بنفسها لكي تعيش حرة ومكرّمة في بلدها».

بالنسبة للأرسيدي، فإن الأولوية الآن ليست للانتخاب وإنما «للاحتساب للنكبة التي يمكن أن تدمّر الجزائر»، وأن «الوضع يفرض علينا بإلحاح البحث عن أفضل السبل لتطهير الساحة السياسية بكل تمعن وتبصر». أما جبهة المستقبل، التي عقدت اجتماع مكتبها الوطني مساء الجمعة، وقررت إبقاءه مفتوحا لمتابعة مختلف التطورات والمستجدات في الساحة الوطنية، دعا رئيسها عبد العزيز بلعيد، إلى الالتفاف الشعبي حول الاستحقاق الرئاسي باعتباره موعدا سياسيا مصيريا، وإنجاحه وإحداث التغيير المنشود، مطالبا السلطة الالتزام بمسؤولياتها من أجل انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة احتراما لإرادة الشعب وخياراته. وأكد بلعيد، أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أفريل المقبل، هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة والكفيلة بتحقيق طموحات الشعب إذا كانت في منأى عن كل الخروقات والتجاوزات وأساليب التزوير المختلفة لتكريس إرادة شعبية قادرة على إحداث التغيير السلس والآمن لانتقال السلطة. في حين أكد الأفافاس، أنه مستمر في النضال الديمقراطي من أجل التغيير، وقال منسق الهيئة الرئاسية علي العسكري، في كلمة له بأم البواقي، أمس، «نعمل على إيجاد بديل ديمقراطي اجتماعي»، مضيفا: «نحن وطنيون ونناضل حتى يتحقق السلم الاجتماعي والانسجام من خلال الابتعاد عن العنف والبحث عن حل سياسي وديمقراطي لمشاكل البلاد على وجه الخصوص». وأعربت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن تخوفها على مستقبل الجزائر وتكاملها، مصرحة في حوار مع موقع «سبق برس»، أن الساحة السياسة، اليوم، تشهد احتقانا لا نظير له بسبب ترشح الرئيس مرة أخرى، معتبرة أنه غضب مشروع وطبيعي جدا.

حكيمة ذهبي