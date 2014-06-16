التجمع امتد على طول شارع العربي بن مهيدي ووصل إلى البريد المركزي

سيل بشري يستقبل رشيد نكاز بالعاصمة

اجتاح سيل بشري، أمس، شارع العربي بن مهيدي، بالعاصمة، استجابة للدعوة التي أطلقها المترشح المحتمل لرئاسيات أفريل 2019، رشيد نكاز الذي دعاهم إلى حضور إلى مقر بلدية الجزائر الوسطى من أجل جمع التوقيعات، وقد استقبل نكاز من قبل رئيس البلدية عبد الحكيم بطاش، الذي فتح له أبواب مصلحة الحالة المدنية للشروع في عملية جمع التوقيعات.

وصل رشيد نكاز إلى العاصمة في حدود الواحدة بعد الزوال، حيث وجد الآلاف من المواطنين ينتظرونه بساحة الأمير عبد القادر، ليمتد التجمع إلى ساحة البريد المركزي وكذا ساحة بورسعيد، بعد أن كان قد حل ضيفا بمدينة بوفاريك، أين توافد المواطنون ليوقعوا له على استمارات الترشح، وببلدية الجزائر الوسطى أطل رشيد نكاز من شرفتها ليحيي جموع الحاضرين. ويؤكد رشيد نكاز أنه يحظى بشعبية كبيرة لدى أوساط كافة الفئات العمرية، كونه حظي باستقبالات حاشدة عبر كل ولاية يحل فيها، وغالبا ما تأخذ تجمعاتها طابعا احتجاجيا يردد خلالها المواطنون شعارات مطالبة بالتغيير، وقد حل نكاز صباح أمس بالعاصمة قادما من أليكانت الإسبانية دعما للمسيرات التي كانت قد نظمت يوم الجمعة الماضي، عبر مختلف ولايات الوطن.

خليدة تافليس