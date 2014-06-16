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مدير عام "كناك" الصندوق أنشأ 145 ألف مؤسسة مصغرة

  24 فيفري 2019 - 12:18   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
مدير عام "كناك" الصندوق أنشأ 145 ألف مؤسسة مصغرة

قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC محمد حمودي بأن "اليوم الأحد يدخل حيز التنفيذ المرسوم الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي والمتعلق بتمديد سن الاستفادة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى غاية 55 سنة، وقد جاء هذا الإجراء بناء على عدة طلبات تم تسجيلها على مستوى الوكلات المحلية من طرف شريحة المواطنين الذين يفوق سنهم الـ 50 سنة".

وقال مدير عام "لاكناك" بأن هذا الجراء سوف يمكن العديد من حاملي المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 55 سنة من أنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف النشاط الاقتصادي، وبالتالي ستساهم هذه المؤسسات في خلق الثروة و مختلف الخدمات، كما ستساهم هذه المؤسسات في خلق مناصب شغل للشباب الذي يحمل مؤهلات مهنية وعلمية.

وعن الوضعية المالية للصندوق قال المدير العام لـ "لاكناك " الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى الإذاعية هذا الأحد، بأن الصندوق لا زال يشتغل ويدعم أصحاب المشاريع ولا يعاني من أية ضائقة مالية وذلك من خلال الأموال المحصلة التي منحت للشباب مؤكدا بأن نسبة تسديد القروض بلغت 62 بالمائة، من خلالها تم تمويل 50 بالمائة من القروض وبالتالي –يضيف المتحدث- لا وجود لضوائق مالية، كما يمكن للصندوق مرافقة الشباب في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي التي تعود بالتنمية المحلية لمختلف القطاعات ومناصب الشغل التي ستوفرها في مختلف الميادين وهي بالضرورة لها انعكاس ايجابي على مستوى توسيع منظومة الضمان الإجتماعي وزيادة الاشتراكات.

 

 وأكد حمودي بأن صندوق التأمين على البطالة استطاع منذ 2004 إلى غاية 2018 أن يمول 145 ألف مؤسسة مصغرة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، هذه المؤسسات قامت بإحداث مايقارب 300 ألف منصب شغل دائم أثناء انطلاقها، يتصدرها قطاع الفلاحة بدرجة أولى يليها قطاع الحرف ثم قطاع البناء والأشغال العمومية.

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