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دافع عن الإنجازات الاقتصادية والأمنية

بوتفليقة يعرض دواعي الاستمرارية لتدارك الإخفاقات

  24 فيفري 2019 - 19:22   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يعرض دواعي الاستمرارية لتدارك الإخفاقات

دافع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن الاستمرارية، مؤكّدا أنها تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتدارك الإخفاقات، وتسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمم في مجال الرقي والتقدم.

 

استعرض الرئيس في رسالته بمناسبة الذكرى المزدوجة للاحتفالات المخلدة لذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المنظمة بولاية أدرار، أمس، قرأها نيابة عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي، المراحل المتتالية التي مرت بها الجزائر، بدء بكفاح الشعب الجزائري من أجل تحقيق استقلاله الاقتصادي وصولا إلى العشريتين الأخيرتين. وبخلاف الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية، قال بوتفليقة إننا «نتمتع بتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي، ونحن واعون بضرورة الـمزيد من الفعالية الاقتصادية لكي نضمن دوام خيارنا الـمقدس الـمتمثل في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني». مشددا على أن الجزائر لها قدرات وإمكانيات لكسب معركة البناء والتقدم. ودافع بوتفليقة، في رسالته، عن إنجازاته، مؤكدا أن الاستقلال السياسي والاقتصادي سمح باجتياز الـمصاعب المالية للسنوات الأخيرة، مؤكدا أنه أمر أصبح ممكنا بفضل السلـم الاجتماعي وتجند العمال في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما تحدث الرئيس عن الجانب الأمني، مشددا على أنه «يوجد عـدم الاستقرار وآفات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في جوارنا الـمباشر ويواجهها الجيش الوطني الشعبي الباسل الذي نحييه مرة أخرى، غير أن جيشنا في حاجة إلى شعب واع ومجند ويقظ لكي يكون سندا ثمينا ودرعا قويا للحفاظ على استقرار البلاد». وذكر رئيس الجمهورية، أنّ مسار البناء والتشييد، انطلق بعدما تحررت الجزائر من أخطبوط الـمديونية الخارجية ودحرت شبح البطالة الذي كاد يخنق شبابنا، وأزالت إلى حد جد بعيد مظاهر البؤس والفقر، وعمّرت ربوع البلاد بآلاف المدارس، ومئات الـمستشفيات، وعشرات الجامعات وملايين السكنات. مؤكدا أن قدرات تنويع اقتصاد الجزائر لا تعد ولا تحصى من مثل الخيرات المنجمية، والقدرات الفلاحية والكفاءات العلـمية، وهي كلها تنتظر منا استغلالها استغلالا أفضل وبنجاعة أعلى وبجودة أوفى لكي تصبح مصدر مداخيل إضافية لبلادنا. وتحدث بوتفليقة، عن فضائل الاستمرارية، فأكد أنها «تجعـل كل جيل يضيف حجرة على ما بُني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الإخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمـم في مجال الرقي والتقـدم».

  حكيمة ذهبي

 

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