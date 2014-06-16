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102 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

  25 فيفري 2019 - 14:26   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
102 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، يومي 22 و 23 فيفري من السنة الجارية ، 102 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عن وفاة  03 أشخاص وجرح 130 آخرين

و تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن  سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام

 

 

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