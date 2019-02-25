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تقرير استعلاماتي يقر بسلمية الاحتجاجات الأخيرة

47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها

  25 فيفري 2019 - 19:33   قرئ 107 مرة   0 تعليق   الحدث
47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها

المسيرات لم تخرج عن إطارها والمحتجون حافظوا عن الممتلكات 

 

وأكد التقرير على مدى الوعي والسلمية التي سارت بها المظاهرات والاحتجاجات دون تسجيل أي تجاوزات أو تخريب للممتلكات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل صدامات بين المتظاهرين ورجال الشرطة إلا في حالة شاذة مثلما حدث مع المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة بالمرادية، أين تصدت لهم قوات مكافحة الشغب بالغازات المسيلة للدموع لمنعهم من الاقتراب، حيث تم تشديد الوجود الأمني أمام المقرات الرسمية تفاديا لأي انزلاقات.

ويأتي هذه التقرير في الوقت الذي حافظت فيه مصالح الأمن على انتشارها بالطريق الرئيسية للحفاظ على الأمن العام، فيما بقيت أفراد الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالعاصمة على غرار للحميز والقبة أمام ساحة أول ماي وقرب المديرية العامة للأمن الوطني والبريد المركزي تحسبا لأي انزلاقات أو تمدد المسيرات، كما عرفت المقرات الحساسة مضاعفة للتعزيزات الأمنية حولها لمنع الاقتراب منها على غرار الوزارات بالعاصمة ومراكز الأمن، إضافة إلى توسيع انتشار الأعوان أمامها، في حين شوهدت شاحنات خراطيم المياه الساخنة وقوات مكافحة أعمال الشغب غير بعيدة عن مكان الاحتجاج وفي حالة تأهب عند حدوث أي تزايد أو خروج الأمور عن السيطرة.

كما تمكنت قوات الأمن من التحكم في المسيرات دون وقوع أي صدامات تذكر، أين وقفت أفواج من رجال الشرطة بمحاذاة المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة الذي أغلق أبوابه منذ الصبيحة، وآخرون أمام محطة الوقود لإيقاف القادمين من شارعي عيسات إيدير وبلوزداد، إذ توقف المحتجون بسلمية أمام قوات الشرطة مرددين شعارات «سلمية سلمية» و»الشرطة خاوتنا» لرفض أي تجاوز من قبل بعض الباحثين على إخراج المسيرات عن طابعها.

أسامة سبع

 

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