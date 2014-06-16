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إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست

  26 فيفري 2019 - 11:12   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الحدث
إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الثلاثاء، أن  إرهابيين سلما نفسيهما، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بكل من "مصطفى إملاون" المدعو "زكريا" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، و"لحسن دلالي" المدعو "أبو يوسف" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. 

وحسب البيان ،فإن لإرهابيين أدليا بمعلومات مكنت من كشف مخبأ يحتوي على:  

(2) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف .

(01) قاذف صاروخي من نوع RPG-2.

(10) قذائف BM-21.

(12) صمامة عيار 120 ملم.

(02) قذيفتين للقاذف الصاروخي SPG-9.

(01)قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7.

(09) حشوات خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7.

(07) قذائف هاون عيار 82 ملم.

(180) قنبلة دفاعية.

(04) مخازن ذخيرة.

(03) أشرطة ذخيرة عيار 12.7 ملم.

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات (2257) طلقة.

 

 

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