تساقط كثيف للثلوج عبر عدة ولايات

عادت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، الثلوج للتساقط مجددا وبكثافة على ولاية تبسة مع تسجيل برودة شديدة في الطقس.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرائد نذير أقوجيل لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التساقط الكثيف عبر عديد بلديات الولاية تسبب في غلق عديد محاور الطرق الولائية والوطنية و شل حركة السير من و إلى عاصمة الولاية.

وأردف ذات المصدر، قائلا أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بالطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة على مستوى "فج القعقاع" المعروف بصعوبته وخطورته لاسيما في مثل هذه الظروف المناخية حيث أنه مغلق تماما أمام حركة السير إضافة إلى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي تبسة ووادي سوف والطريق الوطني رقم 10 الرابط بين تبسة وأم البواقي على مستوى منطقة "عين فضة".

ووفقا لذات المتحدث، تشهد عدة طرق ولائية صعوبة كبيرة في حركة السير على غرار الطريق الولائي رقم 8 المؤدي إلى منطقة الدكان على مستوى "فج تنوكلة" فضلا على الطريق الولائي رقم 1 بمنطقة "بوشقيفة" (بلدية بئر مقدم) والطريق الولائي رقم 5 بفج الكريمة (بلدية ثليجان).

وقد سخرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والمديرية المحلية للأشغال العمومية وعدد من المقاولين الخواص كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أعوان وعشرات الآليات وكاسحات الثلوج وكميات معتبرة من الملح لإذابة الثلوج ونزع الجليد وإعادة فتح هذه الطرق أمام حركة المرور.

ومن جهتها، أفادت مصالح الأرصاد الجوية بمطار العربي التبسي بأنه من المنتظر أن يتواصل هذا الاضطراب الجوي الذي تشهده ولاية تبسة إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء حيث ستشهد عدة مناطق تساقطا كثيفا للثلوج سيتعدى سمكها 15 سم علاوة على تساقط كميات معتبرة من الأمطار على مناطق أخرى.