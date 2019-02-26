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﻿آلاف الطلبة يطالبون بالتغيير وبعدم ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة

اعتصامــــات واحتجاجـــــات تُخـــــرج صـــــوت الطلبـــــة مـن الحـــــــــــــــرم إلى الشارع

  26 فيفري 2019 - 20:30   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
اعتصامــــات واحتجاجـــــات تُخـــــرج صـــــوت الطلبـــــة مـن الحـــــــــــــــرم إلى الشارع

 الطلبة ينتفضون في يوم غضب والتنظيمات الطلابية تغرّد خارج السرب

لبى الآلاف من الطلبة عبر كامل ولايات الوطن بجامعاتها ومعاهدها والمدارس العليا النداء للاحتجاج والتظاهر، للمطالبة بالتغيير ومطالبة بوتفليقة لعدم الترشح لعهدة انتخابية جديدة، وقد شلت الدراسة في العاصمة بعد أن تجمع المئات من الطلبة منذ الساعات الأولى بوسط الجامعات قبل أن تتحول إلى مظاهرات ومحاولات الخروج إلى الشارع وهو ما قام به طلبة معهدي الحقوق والإعلام الذين أرادوا الوصول إلى وسط العاصمة وبالتحديد إلى الجامعة المركزية غير أن مصالح الأمن التي تصدت لهم قصدا على مستوى بئر مراد رايس لمنعهم من المرور برئاسة الجمهورية في المرادية.

آلاف الطلبة يطالبون بالتغيير

 أحيطت العاصمة صباح اليوم، بطوق أمني رهيب يوحي بأن أمرا ما سيحدث وانتشرت وحدات من قوات مكافحة الشغب عبر كامل مداخل الجامعات والمعاهد والمدارس العليا بالعاصمة ومختلف الولايات، للحيلولة دون السماح للطلبة المحتجين ضد العهدة الخامسة من الخروج للتظاهر في الشارع، وقد لقيت هذه الاحتجاجات تضامنا شعبيا كبيرا، حيث كانت تسمع أبواق السيارات عبر الطرق التي توجد بها هذه المؤسسات الجامعية أو تسمع تصفيقات مواطنين، في وقت تأجلت أغلب الامتحانات المقررة ليوم أمس بعد أن التحق الأساتذة الجامعية باحتجاجات الطلبة، وتعتبر هذه المظاهرات الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، حيث كانت تقتصر الاحتجاجات السابقة على بعض الجامعات أو الولايات فقط، في وقت عمم الاحتجاج بكافة ربوع الوطن، وتناسى الطلبة اختلافاتهم الأيديولوجية وميولهم السياسي ووجدت التنظيمات الطلابية التي تدعي تمثيلها للطلبة نفسها في حرج كبير، فمن تمثل هذه التنظيمات بعد اليوم؟ خاصة وأنهم أداروا ظهرهم لها وأكدوا لها أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

وأبان الطلبة الجزائريون عن وعي سياسي ومستوى ثقافي عال، خصوصا أن الشعارات التي رفعوها تطالب بالديمقراطية وإتاحة الفرصة للنخب المثقفة لقيادة البلاد والأكثر من ذلك رفع بعضهم في باتنة وتيزي وزو والعاصمة شعارات تدعو للتداول على السلطة. وبشعارات متنوعة ولافتات مختلفة، بصوت جماعي داخل الحرم الجامعي و خارجه، انتفض أمس الطلبة الجزائريون على المستوى الوطني، اتفقوا على مطلب واحد وهو التغيير، من الجامعة المركزية وبصوت «نحن طلبة واعدون للفساد رافضون» ووصولا إلى جامعة الجزائر 2 بشعار «كفاكم تهميشا لنا ومن حقنا في مستقبل واعد»، وفي نفس المسار، معهد  العلوم السياسية ببن عكنون وطلبة الحقوق ودالي إبراهيم، باب الزوار وغير من ولايات الوطن أبوا إلا أن يوصلوا صوتهم من أجل التغيير رافضين الواقع المعيش ولبوا نداء الاحتجاج، هي ساعات فقط كان التوقيت من أجل الانطلاق في الاحتجاج والسير خارج الحرم الجامعي موحدا، وسرعان ما دقت الساعة العاشرة صباحا ليصدح صوت أزيد من مليون طالب عبر كافة التراب الوطني بصوت واحد «نحن مع التغيير»، «لا للعهدة الخامسة»، «الشعب والشرطة إخوة»، «مسيرات سلمية»، «لا نريد منكم مالا ولا امتيازات نريد مستقبلا واضحا لا مبني للمجهول»، «اتركوا القرار للشباب»، وفي وقت ظن البعض أن الطلبة جاءوا فقط من أجل التغني بشعارات كان النشيد الوطني والزغاريد والرايات الوطنية تغطى المداخل والمخارج الخاصة بالمؤسسات الجامعية، التي تحولت الى ميدان للاحتجاج، ومطاردات بين مصالح الأمن والطلبة الذين رفضوا الدخول وتمكنوا من البقاء خارجا مساندة لزملائهم بالداخل، وساروا في مختلف شوارع العاصمة ومختلف ولايات الوطن تحت تعزيزات أمنية مشددة خوفا من حدوث أي انزلاقات، حيث أعادت للأذهان الإجراءات الأمنية التي طوقت مختلف مداخل ومخارج المؤسسات الجامعية على مستوى 84 ولاية تلك الصور والمشاهد التي اعتاد أن يراها المجتمع الجزائري في سنوات التسعينيات من ناحية التطويق فقط، حيث توقفت حركة المرور أمس بساحة أودان وأول ماي التي اعتادت قبل عشر سنوات احتضان المسيرات والتجمعات لمختلف الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات، وانتشرت فيها عناصر الشرطة مدججة بالهراوات والدروع في أجواء كانت توحي بحدوث صدامات كبيرة، وانتشار كبير  لعناصر مكافحة الشغب عبر مداخل ساحة اول ماي وبالقرب من مستشفى مصطفى الجامعي إلى غاية ساحة البريد المركزي خوف من حدوث أي انفلات، وهي الأوضاع نفسها التي عاشتها جامعة باب الزوار التي خرج فيها الطلبة وتسببوا في شلل شبه كلي للطرقات المؤدية من وإلى الجامعة.

أمينة صحراوي

 

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