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عرفت مساندة قوية من حزبي «الأفافاس» و«الأرسيدي»

آلاف الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو للتنديد بالعهدة الخامسة

  26 فيفري 2019 - 20:30   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الحدث
آلاف الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو للتنديد بالعهدة الخامسة

 خرج، أمس، الآلاف من طلبة جامعة مولود معمري في مسيرة حاشدة وسط مدينة تيزي وزو، للتنديد بترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة على التوالي وللمطالبة بالتغير الديمقراطي السلمي والإصلاحات السياسية.

 

التحق طلبة جامعة مولود معمري بالحراك الذي تعرفه الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للعهدة الخامسة، حيث احتضنت، أمس، مدينة تيزي وزو مسيرة سلمية حاشدة للطلبة، حيث بدأت بتجمهر الآلاف الطلبة ومن الجنسين داخل جامعة «حسناوة 1» التي كانت منذ الساعة الأولى نقطة التقاء الطلبة القادمين من مختلف أقسام وكليات الجامعة الموزعة عبر إقليم الولاية، هذا قبل أن يتجمهروا في حدود الساعة العاشرة أمام المدخل الرئيسي للجامعة والشروع في مسيرة حاشدة سلمية جابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة وصولا إلى المقر القديم لبلدية تيزي وزو أين نظموا وقفة دامت لبضعة دقائق ليكملوا بعدها مسيرتهم نحو مقر الولاية الذي كان بمثابة المحطة الأخيرة لحركتهم الاحتجاجية، أين افترقوا في صمت دون تسجيل أي حادث قد يخرجها من إطارها السلمي. ورفع المتظاهرون عدة شعارات يطالبون من خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن قرار ترشحه للعهدة الخامسة، مع المطالبة بالإصلاحات السياسية والتغيير الديمقراطي السلمي بالمستوى الذي يتطلع إليه الجزائريون والجزائريات. في سياق آخر شهدت المسيرة السلمية التي نظمها طلبة جامعة مولود معمري، انضمام الطبقة السياسية التي نزلت هي الأخرى إلى الشارع ورفعت جنبا إلى جانب مشعل التغيير، وهي الأحزاب التي سبق لها واأن أعلنت مقاطعتها لرئاسيات 18 أفريل 2019 الممثلة في كل من حزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللذين سجلا حضورهما عبر منتخبيها في المجالس المحلية، المجلس الولائي حتى برلمانيين على غرار محمد كلالاش، والسيناتور حسين هارون عن الافافاس. من ناحية أخرى، حافظت المسيرة المنددة بالعهدة الخامسة على طابعها السلمي منذ بدايتها إلى غاية نهايتها، كما لم يميزها أي تواجد كثيف لعناصر الأمن سواء في الموقع المحاذي للجامعة أو عبر شوارع المدينة بهدف منع مسيرة الطلبة، واكتفى حضور مصالح الشرطة على أفرادها بالزي المدني وكذا الشرطة العمومية التي أسندت إليها مهام تنظيم الحركة المرورية.

أغيلاس.ب

 

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