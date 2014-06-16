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قال إنّ هذه المكاسب ينبغي أن تكون في مستوى الثمن المدفوع

ڤايد صالح يثمن الأمن والاستقرار الذي تعيشه الجزائر

  26 فيفري 2019 - 20:33   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الحدث
ڤايد صالح يثمن الأمن والاستقرار الذي تعيشه الجزائر

   شدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الأمنية التي حققتها الجزائر كون «ثمن استرجاع أمن الجزائر واستقرارها كان عظيما وكبيرا»، مشددا أن صون هذا المكسب الغالي جدا ينبغي أن يكون على الأقل في مستوى الثمن المدفوع، مجددا تعهده الشخصي على توفير كافة الظروف الملائمة التي تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، في كنف الهدوء والسكينة والأمن والاستقرار.

 أكد الفريق في كلمته خلال كلمته بتمنراست على هامش زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، «إن العقل السليم والتفكير السوي والموضوعي، يستدعي بالضرورة النظر والتأمل في الحصيلة الأمنية المحققة، بعد سنوات الجمر التي مرت بها الجزائر، فالحصيلة تؤكد أن مهر استرجاع أمن الجزائر واستقرارها كان عظيما، وتؤكد مدى تماسك الشعب مع جيشه وترابطهما فكرا وعملا، وتؤكد تلازم طريقهما وارتباط مصيرهما وتلاحم، بل وتوحد نظرتهما نحو المستقبل، فكلاهما واحد لأن الوطن واحد، وذلكم هو سر قوة العزيمة وصلابة الإرادة التي بها تم استرجاع أمن الوطن وانتزاعه انتزاعا من بين براثن دنس الإرهاب، فانطلاقا من هذا الإصرار القوي الذي يحدونا في القوات المسلحة على حفظ الجزائر وحمايتها من كل مكروه، تعهدت شخصيا كمسؤول في الجيش الوطني الشعبي أمام الله والشعب وفخامة رئيس الجمهورية، قلت، تعهدت على توفير كافة الظروف الملائمة التي تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، في كنف الهدوء والسكينة والأمن والاستقرار.»

وفي سياق متصل، أشاد الفريق بالجهود المضنية والمثابرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في هذه المنطقة الحدودية الحساسة، ميدانيا وفعليا وفاء منهم لشعبهم ولبلادهم الجزائر، وهي جهود تعكس مدى تشبعهم بالروح الوطنية العالية ووفائهم لرسالة الشهداء الأبرار، قائلا «إنني أحرص كثيرا في هذا المقام الطيب، على الإشادة والتنويه بما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الموجهة للأمة، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتأميم المحروقات، من لفتة كريمة حيال الجيش الوطني الشعبي، مشددا إن ما يحققه الجيش الوطني الشعبي من نتائج على مستوى حدودنا الجنوبية على غرار بقية حدودنا الوطنية الأخرى، بل وعلى مستوى كافة ترابنا الوطني، هي وليدة رؤية شاملة لمفهوم الأمن المتبنى من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، فتوفير الأمن والمحافظة عليه يتطلب التطبيق الصارم والدقيق لمضمون هذه الرؤية الوافـية والمتكاملة ذات الأبعاد الاستراتيجية العميقة والبعيدة النظر، التي تكفل في خلاصتها للشعب الجزائري حق العيش في أمن وأمان، وتعتبر ذلك من الواجبات الأكيدة التي يتولى إتمامها الجيش الوطني الشعبي، بحكم مهامه الدستورية التي يتشرف دوما بتحملها وأدائها على النحو الأفضل والأصوب.»

  أسامة سبع

 

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