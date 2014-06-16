فيما تم العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة

إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية بتمنراست، في حين تم العثور على مخبأ لأسلحة حربية بفضل معلومات لهذين الإرهابيين اللذين سلما نفسيهما أمس الإثنين للسلطات العسكرية بتمنراست.

وحسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، والذي جاء فيه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما، يوم أمس 25 فيفري 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست/ن.ع.6. ويتعلق الأمر بكل من «مصطفى إملاون» المدعو «زكريا» الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، و»لحسن دلالي» المدعو «أبو يوسف» الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016». وأضاف البيان أن الإرهابيين أدليا بمعلومات مكنت من كشف مخبأ يحتوي على مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف، قاذف (01) صاروخي من نوع RPG-2، عشرة (10) قذائف BM-21، 12 صمامة عيار 120 ملم، قذيفتين (02) للقاذف الصاروخي SPG-9، قذيفة (01) خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7، تسع (9) حشوات خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7. كما يحتوي المخبأ سبع (07) قذائف هاون عيار 82 ملم، (180) قنبلة دفاعية، أربعة (04) مخازن ذخير، ثلاثة (03) أشرطة ذخيرة عيار 12،7 ملم بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات (2257 طلقة). وأكد بيان وزارة الدفاع الوطني أن «مثل هذه النتائج النوعية لدليل قاطع على اليقظة الدائمة والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على كافة حدودنا الوطنية في الذود عن سلامة وأمن البلاد واستقرارها».