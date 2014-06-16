ملال يدعو إلى مسيرة للأنصار يوم السبت القادم

دعا رئيس شبيبة القبائل شريف ملال اليوم ، النادي خلال الندوة الصحفية التي عقده، اليوم ، بمقر إدارة "الجياسكا"، الانصار إلى تنظيم مسيرة السبت المقبل بالتنديد بالتجاوزات التي طالته والمراد منها في الحقيقة استهداف استقرار الفريق الذي يزعج الكثير بعودته القوية. هذا وفتح شريف ملال وعلى خلفية الاعتداء الذي تعرض إليه أمس الثلاثاء من طرف مجموعة من الأشخاص خلال تواجده بمحاذاة مقر النادي بالمدينة الجديدة، على رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، متهما إياه أن يكون وراء تدبير المؤامرة بتواطي مع كل من رجل الاعمال طاحكوت وبتعاون مع بعض الأشخاص