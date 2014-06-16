رفضوا تصريحاته ضد الاحتجاجات وطعنوا في شرعيته

وزراء سابقون ينقلبون على بوشارب

سجّل مجموعة من الوزراء السابقين في حكومات عبد المالك سلال، وعبد المجيد تبون، وقفة مفاجأة ضد منسق هيئة تسيير الحزب، معاذ بوشارب، الذي يتولى أيضا رئاسة المجلس الشعبي الوطني، على خلفية تصريحاته التي تحدث فيها عن المظاهرات الشعبية التي سجلها مواطنون يوم الجمعة الماضي.

الوزراء السابقون، هم من اشتغلوا إلى جانب عبد المالك سلال وبعده عبد المجيد تبون، أصدروا بيانا يحمل توقيعاتهم، أعلنوا فيه رفضهم للتصرفات والتصريحات الصادرة عن منسق هيئة التسيير للحزب، معاذ بوشارب، التي وصفوها باللامسؤولة.

وتبرأ بيان لأعضاء اللجنة المركزية وأمناء المحافظات، عقب اجتماع عقد الأربعاء، بالعاصمة، من تصريحات بوشارب، التي اعتبروها بعيدة كل البعد عن الخطاب الحقيقي للحزب وقيم ثورة 1 نوفمبر الخالدة.

وأوضح البيان، الذي حمل توقيع 27 قياديا ووزراء سابقين على رأسهم، عبد السلام شلغوم، بوجمعة طلعي، وأبو الفضل بعجي وغيرهم، أن الأفلان «لم ولن يكون ضد طموحات الشعب الجزائري التي قادته لتحقيق الحرية والاستقلال»، مثمنا في ذات الوقت»روح المسؤولية التي تحلى بها جموع المشاركين في المسيرات السلمية».

وطعن المجتمعون في شرعية بوشارب على رأس الحزب، داعين إلى ضرورة «عقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وذلك لتمكينه من الرجوع إلى وضعه الطبيعي لمواجهة مختلف التحديات».

وناشد قياديو ووزراء الأفلان السابقين «رئيس الحزب التدخل من أجل إرجاعه إلى وضعه النظامي العادي المطابق لقوانين الجمهورية والحزب».

حكيمة ذهبي