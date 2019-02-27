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﻿تحسبا لمسيرات الغد عبر كافة الولايات

مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء

  27 فيفري 2019 - 19:05   قرئ 159 مرة   0 تعليق   الحدث
مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء

استعمال القوة في أضيق نطاق ممكن وفي حالة الدفاع عن النفس فقط

رفعت مصالح الأمن من درجة التأهب الأمني إلى المرتبة القصوى أي الخانة الحمراء، تزامنا مع الاستعداد لاحتجاجات يوم الجمعة، التي دُعي إلى تنظيمها عبر كافة ولايات الوطن، وأبقت المديرية العامة للأمن الوطني والدرك على المخطط الأمني الذي شرع فيه منذ أسبوع خصوصا أنها تتوقع مشاركة قياسية في هذه الاحتجاجات مقارنة بمسيرات 22 فيفري الجاري.

أبقت المديرية العامة للأمن الوطني قواتها في حالة التأهب القصوى محافظة على مخططها الأمني تحسبا لاحتجاجات جديدة، بحيث تلقت مختلف الوحدات المنتشرة عبر العاصمة تعليمات بعدم التعامل السلبي أو الاحتكاك المباشر مع أي مظاهرة كانت والعمل بنمط تسيير الحشود، وهو الذي أثبت نجاحه خلال تسيير احتجاجات الجمعة الماضي وكذا مسيرات الطلبة وباقي الاحتجاجات الأخرى، أين حافظت على انتشار مختلف قوات الأمن ومكافحة الشغب بالمدن للحفاظ على الأمن العام. وسيتم الاعتماد على جميع الوحدات الجمهورية للأمن الوطني التي ستعمل على تأطير احتجاجات الفاتح مارس.

وضبطت مختلف المصالح الأمنية آخر استعداداتها الأمنية لمواجهة الاحتجاجات، حيث تشهد مختلف الشوارع الرئيسية والمقرات الحساسة مضاعفة للتعزيزات الأمنية حولها لمنع الاقتراب منها، حيث عززت مصالح الأمن من إجراءاتها الأمنية ووجودها في الشوارع والطرقات الرئيسية ومداخلها.

وقد وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى مجموع ولاة الجمهورية تأمر فيها بتسخير كل إطارات ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية، لتنظيم مناوبات وحراسة على مستوى مقرات الشركات والإدارات. كما أمرت وزارة الداخلية مجموع الولاة باستدعاء «مجالس الأمن الولائية»، وهي المجالس المتكونة من ممثلي الأسلاك الأمنية الثلاثة بالإضافة إلى القائد الولائي للقطاع العملياتي للجيش الوطني الشعبي وعدد من الإدارات. وتعقد هذه المجالس اجتماعات يومية برئاسة الولاة منذ الأسبوع الماضي لدراسة تطورات الأوضاع.

ومن جهة أخرى؛ وضعت وزارتا الداخلية والدفاع مجموع وحدات التدخل السريع للشرطة والدرك الوطني في حالة تأهب. كما تم تعزيز الأمن، عن طريق توجيه الوحدات الجمهورية للأمن الوطني، إلى الولايات الكبرى . كما تم نقل أعداد معتبرة من أفراد التدخل السريع للدرك الوطني من ولايات الوسط إلى الجزائر العاصمة.

ورفعت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني حالة التأهب إلى الدرجة الثانية، وألغت كل الإجازات المبرمجة للوحدات الجمهورية للأمن وشرطة أمن الولايات ووحدات التدخل التابعة للدرك وطلب من إطارات الأمن وضباط الدرك الموجودين في حالة عطلة الالتحاق بمناصب عملهم في أقرب وقت ممكن. وطلبت برقية للمديرية العامة للأمن الوطني حصر استعمال القوة ضد المتظاهرين في أضيق نطاق ممكن وفي حالة الدفاع عن النفس فقط، وحتى في حالة الدفاع عن مقرات الأمن فإن التعليمات الجديدة تنص على الامتناع عن إطلاق النار والدفاع بوسائل أخرى.

للإشارة فقد تمكنت مصالح الأمن الجمعة الفارط من تسيير المظاهرات للحيلولة دون وقوع صدامات أو انزلاقات من خلال منع مختلف الوفود البشرية الواصلة من عديد الأحياء المجاورة من الالتحام بالمسيرة القادمة من باب الوادي التي توقفت بالقرب من ساحة بور سعيد، في وقت صد الطريق الموصل إلى المرادية.

ياسمين بوعلي

 

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