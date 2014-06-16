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حجزت معدات للكشف عن المعادن

قوات الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست

  27 فيفري 2019 - 19:54   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الحدث
قوات الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة.

 

أوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 فيفري 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم وبندقية رشاشة (FMPK) وبندقية قناصة وبندقيتين تكراريتين و20 قذيفة هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى سلسلتي ذخيرة و1373 طلقة من مختلف العيارات وكيسين 02 من المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير المتفجرات».

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، «أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين أمناس/ن.ع.4، وتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، 04 منقبين عن الذهب وحجزت ستة 06 أجهزة كشف عن المعادن وسبعة مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط و4.8 كيلوغرام من مادة TNT و23 متر من الفتيل الصاعق و(18) كبسولة و185 كيس من الفحم و(1.4) كيلوغرام من الكيف المعالج».

في سياق متصل، «أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تلمسان ووهران/ن.ع.2، 11 تاجر مخدرات وضبطت 18 كيلوغرام من الكيف المعالج و05 مركبات سياحية، فيما تم ضبط 2090 قرص مهلوس و6626 وحدة من مختلف المشروبات بكل من بشار/ن.ع.3، وسطيف وبجاية/ن.ع.5».

من جهة أخرى، «أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5، شخصا كان على متن مركبة نفعية محملة بـ 269 خرطوشة من مختلف العيارات و800 غرام من مادة البارود، بالإضافة إلى مواد ومعدات تدخل في تعبئة الخراطيش».

ق.و

 

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