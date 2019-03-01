وفاة ثلاثة أشخاص في حادث مرور ببوفاريك

خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، ببلدية بوفاريك في ولاية البليدة، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين

وأفادت لمصالح الحماية المدنية في بيان لها ، إن الحادث وقع في حدود الساعة 7:35 من صباح اليوم على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب في اتجاه بني مراد مقابل القاعدة الجوية العسكرية لبوفاريك .ونجم الحادث عن اصطدام بين سيارة من نوع "رونو سمبول"، كان متنها سائقها فقط وسيارة من نوع "بيجو 504″، ذات وقود"GPL" كان على متنها خمسة ركاب من عائلة واحدة.

ونتيجة الاصطدام اندلع حريق في سيارة بيجو 504، تم إخماده إثر تدخل فريق شاحنة الإطفاء للحماية المدنية، حيث تسبب الحادث في وفاة الأم و طفليها الأول يبلغ سنة واحدة والثاني 03 سنوات متعرضين لحروق بليغة وإنقاذ الزوج ووالدته من الموت المحقق وإسعافهما، بعد تعرضهما لحروق من الدرجة الثانية على مستوى الوجه والكفين، فيما تم إسعاف صاحب المركبة الثانية. الذي تعرض لإصابات متعددة وإجلاء الجرحى نحو مستشفى بوفاريك، فيما يتم نقل الجثث نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.