تحت إشراف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي

افتتاح فعاليات مهرجان الفيلم الامازيغي في طبعته الـ17 بتيزي وزو

افتتحت مساء أول أمس، فعاليات المهرجان الوطني الثقافي للفيلم الأمازيغي في طبعته الـ 17 في حفل رسمي أقيم بالمسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو، حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والعديد من الوجوه الفنية والسينمائية.

استهل الحفل الافتتاحي لفعاليات التظاهرة بالكشف عن الأفلام المشاركة في المهرجان والمقدرة عددها بـ23 فيلما في صنف الفيلم القصير، الطويل، الوثائقي وكذا أفلام الرسوم المتحركة. وهو الرقم الذي اعتبر من حيث الكم جد هاما في انتظار التأكيد على عامل النوعية وما حققته السينما الناطقة بالامازيغية من تطور خاصة في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي حظيت به من طرف الدولة بدليل استمرارية المهرجان لـ17 سنة كاملة. وأكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلال إشرافه على الانطلاقة الرسمية للمنافسة على الزيتونة الذهبية للمهرجان، على "إن تيزي وزو اليوم لها كل الحق أن تفتخر لأنها لها مهرجان يقدم كل سنة منتوج سينمائي جديد و23 فيلما يعتبر شيء مهما جدا ويدل أن الأعمال المنتجة بالامازيغية أصبحت تعرف انتشارا ولها جمهورا واسعا". كما أضاف أن التظاهرة تزامنت هذه السنة مع العديد من الأحداث والمحطات الثقافية، وعليه آبت محافظة المهرجان إلا تجعل من المهرجان فرصة للترحم على الكاتب والباحث في اللسانيات الأمازيغية مولود معمري تزامنا مع مرور 30 سنة على رحيله، فضلا عن الكثير من الوجوه الثقافية التي فقدتها الساحة الوطنية مؤخرا على غرار الفنان جمال علام وكذا المخرج السينمائي يوسف قوسم وغيرها من الأسماء الأخرى التي غادرت وتركت بصمتها في السجل الثقافي الامازيغي والجزائري عامة. في سياق ذاته قال الوزير أن الحفاظ على المهرجان طيلة هذه المدة يؤكد شيء أساسي وهو العمل الكبير الذي تقدمه الدولة في الحفاظ على الأمازيغية كلغة، ثقافة وكممارسة دائمة في المجتمع. والمكرس عبر دعمها المتواصل بالهياكل الثقافية على مستوى ولاية تيزي وزو. وهي السياسية التي ستسفر خلال الأيام القليلة المقبلة عن مساعي وزارته إنشاء أوركسترا سنفونية للأغنية الأمازيغية، بعد الأولى التي عرفت ميلادها في ولاية وهران. والتي سيعمل على التحضير لها وسيساهم فيها كل الموسيقيين والأكاديميين من المنطقة بهدف تدوين التراث الامازيغي وتحويل هذه السونفونية وسيلة لترقية التراث الامازيغي. يضيف الوزير. هذا وبجدر الذكر أن الطبعة الـ17 لمهرجان الفيلم الامازيغي ستعرف منافسة 23 فليما من بينها 4 أفلام طويلة، 10 أفلام قصيرة، 6 أفلام وثائقية وأخيرا ثلاثة أفلام من صنف الرسوم المتحركة.

أغيلاس، ب