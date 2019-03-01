شارك فيها العنصر النسوي بكثرة

آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير

كانت الساحات العمومية الرمزية في مشارق ومغارب عاصمة المتيجة البليدة، مكان تجمع من أجل انطلاقة المسيرة السلمية التي شارك فيها مواطنون من كل الفئات العمرية ومن الجنسين، حيث جابو شوارع مدينة البليدة، على غرار بقية بلديات الولاية، هتفوا بالتغيير وبرفضهم عهدة رئاسية خامسة، تحت أنظار الأمن، وبعيدا عن أي مشادات أو فوضى وتخريب.

انطلق المواطنون القاطنون وسط مدينة البليدة من ملعب براكني بحي لارماف، نحو ساحة الحرية بباب السبت، وصولا إلى محيط مقر الولاية، أين هتفوا في شعارات كرروها، بأن لا لعهدة رئاسية خامسة، فيما فضل متظاهرون آخرون، والذين تجمعوا بوسط ساحة أول نوفمبر، والمشهورة بساحة التوت بقلب المدينة، التظاهر سلميا، مرددين الشعارات نفسها المعارضة لعهدة رئاسية متجددة، وشاركت سيدات من مختلف الفئات عمرية، وعلى غرار كل ولايات الوطن لم تعرف أي مشادات أو صدامات مع قوات الأمن.

وقد فضل الكثير من المواطنون الاحتجاج في بلدياتهم وعدم التنقل الى وسط المدينة، مثل العفرون وواد العلايق وبني تامو حيث خرج الألاف من سكان تلك البلديات في شرق وغرب البليدة، وساروا سلميا، مرددين هتافات وحاملين شعارات والراية الوطنية، بشكل هادئ وبعيد عن وقوع أي انفلات في الوضع.

آمال.ع