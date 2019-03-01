شارك فيها آلاف المواطنين

مظاهرات سلمية حاشدة مناهضة للعهدة الخامسة ببومرداس

خرج الآلاف من المواطنين بولاية بومرداس، أمس، في مسيرة سلمية احتجاجية ضد العهدة الخامسة استجابة للمسيرة الوطنية التي جابت ربوع الوطن، حاملين شعارات ولافتات منددة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصحوبة بهتافات رافضة للاستمرارية ومطالبين بتغيير نظام الحكم في الجزائر، ثم الإصلاحات.

انطلقت المسيرة مباشرة عقب صلاة الجمعة بوسط مدينة بومرداس، ليلتحق بها المئات من المتظاهرين في كل بلديات الولاية خاصة الكبرى منها كدلس، الثنية، برج منايل، يسر، الناصرية وغيرها في وقت مبكر، شارك فيها مختلف فئات المجتمع لا سيما الشباب منهم الذين قادوا وتصدروا المسيرة مشيا على الأقدام وبطريقة سلمية وحضارية، جابو فيها مختلف الشوارع الرئيسية والأحياء بمختلف دوائر الولاية حاملين الأعلام الوطنية وشعارات ولافتات مناوئة للعهدة الخامسة وينادون بكلمة موحدة "لا للعهدة الخامسة خلوه يرتاح"، "نعم للتغيير والإصلاحات الجديدة"، وعرفت المسيرة تعزيزات أمنية مشددة بتنصيب فرق لمكافحة الشغب بالمدن الكبرى للولاية خاصة على مستوى المرافق والمنشآت العمومية الحساسة تحسبا لأي انزلاقات من طرف المتظاهرين، وحسب ما لوحظ أن المسيرة السلمية لم تخرج عن إطارها السلمي ولم تسجل أي مظاهر للشغب إلى غاية كتابة هذه الأسطر أو اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث سادها الهدوء والتحلي بالمسؤولية والمحافظة على النظام العام.

ضاوية. م