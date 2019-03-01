مطالبين الرئيس بوتفليقة بالعدول عن ترشحه

عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم

خرج ظهر أمس، بعد أداء صلاة الجمعة، عشرات المواطنين في مسيرات ومظاهرات سلمية، بولاية مستغانم، أين تجمعوا أمام مقر بلدية عاصمة الولاية وكذا بعدد متفرق من البلديات، رافعين مطالب سياسية أبرزها عدول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه إلى عهدة خامسة وعدم التقدم إلى عهدة جديدة.

ورفع هؤلاء المواطنون أغلبهم من مختلف الفئات شعارات للمطالبة بالتغيير دوّن عليها "لا للعهدة الخامسة" وشعارات اخرى على غرار "نريد اصلاحات شاملة"، كما هتفوا بـ"سلمية.. سلمية"، في حين توزعت المصالح الأمنية عبر مختلف الأماكن تحسبا لأي انزلاقات. للعلم فقد نظم طلاب من مختلف الكليات بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم نهاية الاسبوع المنقضي، مسيرة سلمية انطلقت من جامعة "ايتا" بقلب الولاية، أين غلب الطابع السلمي على حراك الطلبة واكتفوا برفع شعارات تنادي بالتغيير ومطالبين بإصلاحات جديدة، مناشدين الرئيس بوتفليقة العدول عن ترشحه.