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جميلة بوحيرد، ربراب، سعيد سعدي، حنون وآخرون حاضرون في مسيرة الجمعة

الشارع يسع الجميع

  01 مارس 2019 - 17:17   قرئ 100 مرة   0 تعليق   الحدث
الشارع يسع الجميع

كلها كانت في الموعد، أحزاب سياسية، شخصيات تاريخية، فنانون، رجال أعمال، كلهم استجابوا لهبة شعبية ضخمة شهدتها شوارع البلاد، نهار أمس، في جمعة تاريخية سجلها شباب الجزائر الذين رفعوا شعارات "لن نحرق ... سنبقى هنا نحرق رؤوسكم"، في رسالة موجهة إلى المسؤولين.

أخرجت مسيرات الجمعة المشهودة، كل التيارات السياسية والشخصيات المعروفة، تاريخية ورجال أعمال ورؤساء أحزاب سياسي، كلهم ركبوا حراك الشارع انسجاما مع دعوات الشعب في مسيرة خرج فيها آلاف الجزائريين إلى الشوارع، وظهرت وجوه سياسية بقوة في العاصمة، التي فضلت التخلي عن قبعاتها السياسية وسارت إلى جانب الشعب في شوارع العاصمة.

كانت أيقونة الثورة الجزائرية أول شخصية تاريخية تصنع الحدث في شوارع العاصمة، جميلة بوحيرد سارت إلى جنب الشعب في شارع "ديدوش مراد"، التف حولها جمع غفير من المواطنين الذين زاد حضورها من حماسهم، وازدحموا حولها لالتقاط صور لا تتكرر مع أيقونة الثورة.

أمتارا فقط بشارع "حسيبة بن بوعلي"، سار رجل الأعمال اسعد ربراب، صاحب مجمع "سيفيتال"، أغنى رجل في الجزائر، هو الآخر التفّ حوله المواطنون الذين هتفوا باسمه، إلى جانب قيادات التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يتقدمهم الرئيس السابق للحزب سعيد سعدي، بشارع "ديدوش مراد"، إلى جانب محسن بلعباس، فيما تفرق نواب الحزب في شارع "حسيبة بن بوعلي".

وكان رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، أول شخصية سياسية تظهر في شارع "موريس أودان" وسط العاصمة، قبل صلاة الجمعة. وقال بن فليس، إن الشعب من حقه اختيار مصيره، مصرحا: "أنا اليوم مواطن عادي وابن شهيد ... نعم لسيادة الشعب ولسيادة المواطنة الحقيقية"، مضيفا: "بعيدا عن أي تدخل من الجهات الأجنبية الشعب هو من يقرر مستقبله"، مؤكدا أن البعيدين والأجانب ليس لهم دخل في القضية والشهداء لم يموتوا ليقرر الشعب مصيره من الخارج".

وشاركت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مع مناضلي حزبها في المسيرات رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، لاسيما وأن كل شرائح المجتمع شاركت فيها عبر سائر التراب الوطني، مؤكدة بأن التحاق النخبة بالحراك الشعبي دليل على أن الساحة السياسية تشهد تطورات سريعة جدا. وشددت المتحدثة على ضرورة إبقاء هذا الحراك شعبيا، موضحة في هذا السياق: "نعلم أنه لا أحد من هذه الأحزاب نادت به في 22 فيفري"، مضيفة: "المشاركون في هذه المسيرات جزائريون تعرضوا لسياسات غير ديمقراطية وقمعية يرغبون الآن في التغيير".

المحامي والحقوقي، ومنسق الحملة الانتخابية للمترشح علي غديري، مقران آيت العربي، شارك هو الآخر في المسيرات الشعبية، التي شبهها بأول نوفمبر 1945، وقال آيت العربي: "الشعب الجزائري اليوم في الشارع ولا تتحكم فيه الأحزاب ولا السلطة ولا المعارضة ولا أي شخص مهما قيل. ولا يحق لأحد اليوم أن يسرق نصر الشعب كما سرق سنة ".

من جانبها؛ نزلت قيادات حركة مجتمع السلم يتقدمهم رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إلى الشارع لتأييد الشعب، مؤكدين على حق الجزائريين في التغيير والاحتجاج ضد ترشح الرئيس لعهدة خامسة، يأتي هذا الموقف بعدما نفت الحركة في بيان لها دعوتها وتصدرها لمسيرة الجمعة، والتي أكدها عبد الرزاق مقري عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بأن "حمس" تتبرأ من كل الاتهامات التي توجه إليها، معتبرا إياها مجرد مؤامرة، وقال مقري: "نؤكد بأننا لم ندع إلى "جمعة الغضب"، ولا نريد تصدر الحراك كما يدّعون".

حكيمة ذهبي
 
 

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