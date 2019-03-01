للمطالبة بالتغيير وتجديد رفضهم للعهدة الخامسة

عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو

شهدت، أمس، مدينة تيزي وزو زحفا قويا لعشرات الآلاف من المواطنين من الجهات الأربع للولاية ومن مختلف أطياف وشرائح المجتمع، الذين شاركوا في مسيرة سلمية حاشدة للمطالبة بالتغيير والإعلان عن رفضهم القاطع للعهدة الخامسة.

عرفت مدينة تيزي وزو في مشهد غير مسبوق لم تعرفه منذ أحداث الربيع الأمازيغي 2001، زحفا لعشرات الآلاف من المواطنين الذين قدموا من مختلف مناطق الولاية ويمثلون جميع أطياف المجتمع ومن مختلف شرائحه من طلبة، سياسيين، مدنيين كبارا وصغارا وكذا من الجنسين، حيث بدأت المسيرة في حدود الثانية زوالا من أمام المدخل الرئيسي لجامعة مولود معمري، وجابت مختلف الشوارع الرئيسية لعاصمة جرجرة وصولا إلى المقر القديم للمحطة البرية، قبل أن يعودوا أدراجهم ليتجهوا إلى مقر الولاية أين نظموا وقفة احتجاجية.

وقد رفع المتظاهرون بصوت واحد مطلب التغيير الديمقراطي الرافض لعهدة الخامسة لرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما رفعوا طيلة مسيرتهم عدة لافتات دونوا عليها شعارات على غرار "تيزي وزو تقول لا للعهدة الخامسة"، "تعم للجمهورية الثانية"، "الجزائر حرة ديمقراطية" وغيرها من الشعارات التي رافقت المتظاهرين إلى جانب الأعلام والرايات الوطنية طيلة مسيرتهم الحاشدة التي تعد استثنائية من حيث المشاركة وكذا التنظيم المحكم الذي التزم به المتظاهرون الذين جعلوا من مسيرتهم "صامتة" عند وصولهم إلى المستشفى الجامعي محمد نذير تفاديا لإزعاج المرضى ما يعكس صور التحضر للشباب الواعي والمسؤول الذي لا يريد إلا شيئا واحدا وهو بناء جزائر الغد كما أرادها شهداء نوفمبر. هذا ليفترق المتظاهرون في حدود الساعة الرابعة مساء في صمت دون تسجيل أي انزلاق قد يخرج المسيرة عن نطاقها السلمي.

في سياق آخر، لم يقتصر خروج مواطني ولاية تيزي وزو على مدينة تيزي وزو فقط، وإنما كانت العديد من بلديات دوائرها فداء لاحتضان مسيرات سلمية تبنت نفس المطلب المناهض للعهدة الخامس، على غرار مدينة تيزي غنيف التي خرج فيها المئات من المواطنين في مسيرة سلمية بدأت منذ الصبيحة وبالتحديد في حدود العاشرة صباحا، كما هو الحال أيضا لمدينة أزفون الساحلية التي كانت هي الأخرى في الموعد بعدما خرج المئات من مواطنيها في مظاهرات سلمية تعبيرا عن رفضهم القاطع للعهدة الخامسة.

أغيلاس. ب