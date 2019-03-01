سيول بشرية بالعاصمة والمتظاهرون خرجوا "أفواجا أفواجا" بكل الولايات

ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة

-الشباب يعطي درسا في "السلمية" والتشبث بالوطن

اجتاحت سيول بشرية كل ولايات الوطن وبلدياتها، وكسر العاصميون جدار الخوف وخرجوا في مسيرة مليونية، تدفق إليها المواطنون من كل الأرجاء وأعطى الشعب الجزائري بذلك مثالا حيا لوعي الشباب الذين التزموا بحسن الأخلاق والوطنية، متناسيين الاختلافات الأيدولوجية تماما، فسار الجزائريون يدا في يد واحتمت النساء بالرجال وقابلوا مصالح الأمن بالورود.

بينما كان الكثير متخوفا من أي انزلاق يحدث في ثاني جمعة للاحتجاجات المطالبة بالتغيير والمناهضة لترشح بوتفليقة، ضرب الشعب الجزائري درسا في الوطنية وتشبثه بالسلم، حيث تدفقوا من كل مكان بعائلاتهم إلى الساحات العمومية مرددين شعارات على غرار "جزائر حرة دمقراطية" و"سلمية، سلمية" للتأكيد على طابعها، وقد خرج المصلون من مختلف مساجد الوطن ليستقبلوا بالساحات العمومية بالزغاريد وانظموا إلى حشود المحتجين، مما اضطر مصالح الأمن لفك الحصار المفروض عليهم بساحة أول ماي أين سمح لهم بالانتشار في العديد من الشوارع على غرار شوارع حسيبة بن بوعلي وعميروش وساحة أودان وشارع محمد الخامس أين بدأ عدد المحتجين بالتضاعف كل دقيقة بعد التحاق عدد كبير من المواطنين رجالا ونساء، شبابا وشيوخا من مختلف بلديات العاصمة ما أفقد مصالح الأمن السيطرة جزئيا بسبب تفرق المتظاهرين عبر مجموعات، حيث رفع المتظاهرون شعارات ترفض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة مرددين النشيد الوطني و"من جبالنا" و"جزائر حرة ديمقراطية"، ورددوا شعارات ردا على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى حول سوريا مرددين "يا اويحيى حنا ماشي سوريا" رافعين الأعلام الوطنية إلى غاية قصر الشعب، حيث وجدوا قوات مكافحة الشغب التي منعتهم من التقرب أكثر إلى مقر رئاسة الجمهورية، أين استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثرة لتفريق جموع المتظاهرين، ويؤكد كبار السن الذين شارك بعضهم في المسيرة أنه لم يشهد أن عاشت الجزائر أجواء مماثلة سوى حينما تأهلت إلى مونديال جنوب افريقيا، ليسقط بذلك الرهان على أن الشارع الجزائري "غير مؤهل" للديمقراطية، وفي كل مكان تطؤه أقدامنا ونحن نقوم بتغطية هذه المظاهرات إلا واكتشفنا أمرا جديدا يؤكد الوعي الذي بلغه الشباب الجزائري من خلال التضامن المطلق مع النساء ومساعدة كبار السن وحماية أعوان الشرطة بشارع عميروش، أين صنع مجموعة من الشباب سلسلة بشرية محيطة بقوات مكافحة الشغب التي كانت تصنع جدارا بشريا لمنعهم من دخول النفق المؤدي إلى ساحة البريد المركزي لمنع أي صدامات، أجواء قالت عنها عجوز في الثمانين من عمرها أنها تشبه أجواء الاستقلال فرقصت على أنغام "وان تو ثري فيفا لالجيري"، كما لم يتخلف الرجال والنساء مثلما عرفته مختلف الاحتجاجات السابقة عن تنظيف أماكن الاحتجاج للتأكيد على تحضرهم، كما عرفت تضامنا شعبيا كبيرا بين المواطنين وقاطني العمارات المجاورة وقوات مكافحة الشغب بعد الاستعمال المفرط للغازات المسيلة للدموع من خلال تزويدهم بـ"الخل" للتخفيف من تأثيرها.

في سياق متصل، شهدت رئاسة الجمهورية، منذ الصبيحة نشر عناصر من مجموعة العمليات الخاصة للشرطة "GOSP"، أين تمركزت العديد من السيارات لهذه الوحدة تحسبا لوصول المتظاهرين الرافضين للعهدة الخامسة، كما انتشرت سيارات مكافحة الشغب أيضا أمام ثانوية ديكارت، وفي بقية الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة، انتشرت وحدات مكافحة الشغب في المواقع الاستراتيجية، وخاصة بالقرب من وزارة الدفاع الوطني، ومقر سونلغاز، والوزارة الأولى ووزارة الداخلية وأيضا بساحة أديس أبابا.