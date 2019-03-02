علي غديري يجمع أكثر من 120 ألف توقيع ويودع ملفه الأحد

أعلنت إدارة الحملة الانتخابية للمترشح علي غديري، اليوم السبت 2 مارس، في بيان لها، عن عدد التوقيعات التي جمعتها سواء من طرف منتخبين أو من مواطنين، رغم المضايقات التي تعرضت لها.

وأكد مقران آيت العربي، منسق الحملة الانتخابية للمترشح علي غديري أنه “تم تسجيل العديد من التجاوزات الخطيرة في عدة بلديات عبر الكثير من الولايات من رفض المصادقة على التوقيعات إلى حجز مئات الاستمارات وهي مملوءة، بجانب مختلف أشكال المضايقات على أنصارنا القائمين بجمع التوقيعات.”.

وأضاف أنه رغم كل هذه العراقيل والمضايقات حقق أنصار المترشح، 217 توقيعا لمنتخبين، و120 ألف توقيع للناخبين، دون حساب التوقيعات الواردة يوم 02 مارس الجاري.

أما بخصوص الولايات فقد تمكن في 34 ولاية من جمع أكثر من 1500 توقيع، في حين ان عدد الولايات التي شملتها التوقيعات فهي 47 ولاية.

كما أكد آيت العربي أن المترشح علي غديري سيقوم بإيداع ملف ترشحه، مرفقا بالتوقيعات، بالمجلس الدستوري وفقا للموعد المحدد له يوم الأحد 03 مارس 2019 على الساعة 10 صباحا.