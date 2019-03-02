بن عمر ينسحب من «أفسيو» بسبب مسيرات الجمعة

تصدّع في بيت علي حداد

-عمال مجمع «الوقت الجديد» يتمردون على صاحبه

يعيش رجل الأعمال صاحب مجمع «إي.تي.أر.أش.بي»، علي حداد، أياما عسيرة، فبعد تسريب مكالمة هاتفية جمعته بمدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، أعلن الرجل الثاني في أكبر تجمع لرجال الأعمال الجزائريين، عمر بن عمر، رميه المنشفة من «أفسيو»، تحت مبرر: «ابتعاده عن القاعدة».

سويعات فقط، بعد تجميد صاحب مجمع «أليانس»، حسان خليفاتي، لعضويته في كونفدرالية رؤساء المؤسسات، أعلن الرجل الثاني في تجمع رجال الأعمال الذي تحول إلى نقابة قبل أسابيع، عمر بن عمر، تجميد عضويته. وكتب صاحب مجمع الصناعات الغذائية عمر بن عمر، رسالة وجهها إلى المنخرطين في الكونفدرالية، برر فيها انسحابه في هذا الوقت بالذات، بـ»انحراف الأفسيو عن قواعده»، موضحا: «إذا كانت جمعيتنا قد تحولت إلى نقابة بعدما لعبت أدوارا هامة في قيادة مؤسساتنا واقتصادنا نحو مستقبل أفضل، فإنني أعتذر منكم اليوم بعدما رأيتها قد حادت عن قاعدتها». وأضاف بن عمر يقول إنه: «أبقى مقتنعا أن تنويع الاقتصاد يتطلب الاستقرار لكن مواجهة هذا التحدي يتطلب انخراط الشعب»، مؤكدا أن «فعلا غير ذلك يتنافى مع رغبة المواطنين والقيم التاريخية»، واعتبر أن استقالته لها تأثير قوي، داعيا المنخرطين إلى قبولها.

استقالة الرجل الأكثر حضورا في سوق العجائن عمر بن عمر، من أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، يعتبر ضربة موجعة لرئيس الكونفدرالية علي حداد، لاسيما وأن بن عمر يعتبر سنده داخل الأفسيو. وقبل، عمر بن عمر، أعلن صاحب شركة «أليانس للتأمينات»، حسان خليفاتي، انسحابه من كنفدرالية رؤساء المؤسسات «الأفسيو»، وهو المنضوي تحت لوائه منذ 17 سنة، وقد شارك خليفاتي في المسيرة المناهضة للعهدة الخامسة يوم الجمعة.

ضربة أخرى تلقاها علي حداد، تتعلق بتمرّد عمال وصحفيي مجمع «الوقت الجديد»، وهي الآلة الإعلامية لرجل الأعمال، الذي يشتغل في مجال الأشغال العمومية، بعدما أعلنوا تبرأهم من الخط الافتتاحي للجريدتين اللتين يمتلكهما حداد ضمن المجموعة الإعلامية التي تحمل تسمية الوقت الجديد، مؤكدين خلال جمعية عقدت أمس، أنهم غير مسؤولين عما تصدره الجريدة من مواضيع تخالف الخط الاعلامي وتقف ضد الخيارات والمطالب الشعبية وكذا الخط البعيد تماما عن الاحترافية بحسب تأكيد هؤلاء الصحفيين.

حكيمة ذهبي