بعد تسريب مكالمة بينه وبين علي حداد

تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال

عين المترشح عبد العزيز بوتفليقة عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية، بصفته مديرا لحملته الانتخابية خلفا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي عقد لقاءات مراطونية «مسبقا» مع العديد من المنظمات الطلابية والجمعيات، في حين تشير مصادر أن التسجيل الصوتي المسرب المنسوب لسلال وعلي حداد والذي لم يتم التأكد من صحته بعد يهدد المتظاهرين الرافضين للعهدة الخامسة هو سبب الإطاحة بعبد الملك سلال.

أطاح التسجيل الصوتي المسرب بين الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد برئيس حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل انطلاقها، حيث أحدث تسريب مثير تضمن تهديدات لخروج المتظاهرين خلال الزيارة التي كانت مرتقبة إلى عين وسارة الجمعة الفارطة، جدلا سياسيا وشعبيا في الجزائر، وردود فعل واسعة، حيث يسمع في التسجيل المسرب حداد، وهو يبلغ مدير حملة بوتفليقة بمخاوف قيادات في جهاز الاستخبارات بشأن توسع المظاهرات وامتدادها إلى عمق البلاد ووسطها، ويقول حداد «كنت مع إسماعيل مدير مركزي في جهاز المخابرات، وهم متخوفون من أن تمتد المظاهرات إلى داخل البلاد»، ليرد سلال، بشكل مطمئن بأن المظاهرات «لن تمتد»، كما أبرز التسجيل تسجيل «تصدعات» في صفوف الداعين للعهدة الخامسة من خلال «تهرب» بعض الشخصيات المقربة من السلطة من الخروج علانية ودعم بوتفليقة، وذهب عبد المالك سلال للحديث عن زيارته التي كانت مبرمجة الجمعة إلى مدينة عين وسارة بولاية الجلفة للقاء جمعية الزوايا، مؤكدا أنه سيذهب ولن يخشى الاحتجاجات، وأنه لا يهتم لذلك لأن حرسه الخاص يحمل أسلحة كلاشنيكوف وأنه إذا تعرض لإطلاق النار فإن الحرس سيفتحون النار على المتظاهرين.

أسامة سبع