الأمن الوطني يبرئ المتظاهرين السلميين

«المخربون بلطجية «مزطولون» و«مسبوقون قضائيا»

الجزائريون يتخلون عن صراعاتهم الأيديولوجية ويلتزمون بالسلمية

أبانت سلمية الاحتجاجات التي عاشتها العاصمة ومختلف ولايات الوطن، على مدى «الوعي» الذي بلغه الجزائريون وإسقاطهم لكل الاختلافات السياسية والإيديولوجيات من أجل مطلبهم الواحد المتمثل في التغيير ومطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لعهدة رئاسية خامسة، حيث أكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الـ 45 شخصا الموقوفين بسبب تخريب الممتلكات والسرقة بعد انسحاب المحتجين كانوا تحت تأثير المهلوسات والمؤثرات العقلية.

وأسقطت المديرية العامة للأمن الوطني التهم على الشباب الجزائري والمحتجين بالتخريب وتحطيم الممتلكات العامة ومحاولات السرقة التي حدثت مساء أول أمس، بعد انسحاب المحتجين ومحاولة «بلطجية» التأثير على سلمية المظاهرات التي خرج إليها ملايين الجزائريين مطالبين بالتغيير ومناهضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تجاوزات أفضت إلى توقيف 45 شخصا كانوا تحت تأثير المهلوسات والمؤثرات العقلية، حيث أكد البيان «شهدت مسيرات الجمعة 1 مارس، مشادات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب تسببت في أضرار مادية وبشرية تمثلت في جرح 56 شرطيا وإصابة 07 مواطنين بجروح في حصيلة أولية، وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقدت أدت هذه التجاوزات إلى توقيف 45 من المتظاهرين منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق الجزائر الدولي قرب مقري الإذاعة والتلفزيون الجزائريين في العاصمة، وقد تم استرجاع صندوق وكالة بنك الجزائر الخارجي المتواجد بمحاذاة فندق الجزائر بعد سرقته من قبل بعض المتظاهرين كانوا تحت تأثير المهلوسات والمؤثرات العقلية».

كما أكد المدير العام للأمن الوطني قارة بوهدبة، إن مصالح الأمن ألقت القبض على الذين تسببوا في أحداث العنف خلال المسيرات الشعبية الجمعة، وهم أشخاص اعتادوا الإجرام، مشيرا إلى أن التهم ثابتة ضد هؤلاء الأشخاص بالدليل القاطع، فبينما كان الكثير متخوفا من أي انزلاق يحدث في ثاني جمعة، ضرب الشعب الجزائري درسا في الوطنية وفي تشبثه بالسلم حيث تدفق الجزائريون من كل مكان بعائلاتهم إلى الساحات العمومية مرددين شعارات مختلفة على غرار «جزائر حرة دمقراطية» و»سلمية، سلمية» للتأكيد على طابعها، وقد خرج المصلون من مختلف مساجد الوطن ليستقبلوا بالساحات العمومية بالزغاريد وانظموا إلى حشود المحتجين، وانتشروا في العديد من الشوارع على غرار حسيبة بن بوعلي وعميروش وساحة أودان وشارع محمد الخامس أين بدأ عدد المحتجين بالتضاعف كل دقيقة بعد التحاق عدد كبير من المواطنين من رجال ونساء شباب وشيوخ قادمين من مختلف بلديات العاصمة، ما أفقد مصالح الأمن السيطرة جزئيا بسبب تفرق المتظاهرين عبر مجموعات، حيث رفع المتظاهرون شعارات ترفض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة مرددين النشيد الوطني و «من جبالنا» و»جزائر حرة ديمقراطية»، ورددوا شعارات ردا على تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى حول سوريا مرددين «يا اويحيى حنا ماشي سوريا» رافعين الأعلام الوطنية إلى غاية قصر الشعب، حيث وجدوا قوات مكافحة الشغب التي منعتهم من التقرب أكثر من مقر رئاسة الجمهورية، ليسقط بذلك الرهان على أن الشارع الجزائري «غير مؤهل» للديمقراطية، وفي كل مكان تطؤه أقدامنا ونحن نقوم بتغطية هذه المظاهرات إلا واكتشفنا أمرا جديدا يؤكد الوعي الذي بلغه الشباب الجزائري من خلال التضامن المطلق مع النساء ومساعدة كبار السن وحماية أعوان الشرطة بشارع عميروش، أين صنع مجموعة من الشباب سلسلة بشرية محيطة بقوات مكافحة الشغب التي كانت تصنع جدارا بشريا لمنعهم من دخول النفق المؤدي إلى ساحة البريد المركزي لمنع أي صدامات، أجواء قالت عنها عجوز في الثمانين من عمرها انها تشبه أجواء الاستقلال فرقصت على أنغام «وان تو ثري فيفا لالجيري»، كما لم يتخلف الرجال والنساء مثلما عرفته مختلف الاحتجاجات السابقة عن تنظيف أماكن الاحتجاج للتأكيد على تحضرهم، كما عرفت تضامنا شعبيا كبيرا بين المواطنين وقاطني العمارات المجاورة وقوات مكافحة الشغب بعد الاستعمال المفرط للغازات المسيلة للدموع من خلال تزويدهم بـ»الخل» للتخفيف من تأثيرها.

أسامة سبع