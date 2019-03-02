بعد اجتماع استثنائي للجنة المركزية لحزب العمال

حنون تقاطع الانتخابات الرئاسية

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل، يأتي هذا بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية للحزب الذي عقد بمقره في منطقة «الحراش» بالعاصمة.

خرجت زعيمة حزب العمال لويزة حنون عن صمتها أمس في الاجتماع الاستثنائية للجنة المركزية لتؤكد أن حزب العمال عدم تقديم مرشح له في انتخابات 18 أفريل المقبل، وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية للحزب، الذي عقد أمس بالحراش. وكانت لويزة حنون قد عبرت من قبل عن رأيها الرامي إلى مقاطعة الانتخابات، غير أن قيادة حزبها قررت سحب استمارات الترشح وجمع التوقيعات في انتظار قرار اللجنة المركزية، من جهته أكد إسماعيل قوادرية، العضو القيادي في حزب العمال والنائب في البرلمان الجزائري، قرار عدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، يأتي هذا في الوقت الذي كشف رمضان يوسف تاعزيبت النائب وعضو المكتب السياسي للحزب أنه و»باستثناء امتناع عضوين، صوّت جميع أعضاء اللجنة المركزية لصالح عدم المشاركة».

أمينة صحراوي