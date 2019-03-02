﻿ طوارئ أمنية في الهيئة الدستورية العليا قبل يوم عن نهاية آجال الترشيحات

عزوف عن المجلس الدستوري والأنفاس تُحبس على انسحـاب بوتفليقة

بداية التشديدات الأمنية كانت منذ الساعة الحادية عشر صباحا، بالموازاة مع انتشار أنباء بإصدار رئاسة الجمهورية بيانا، تم ترويجها بقوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبين الإعلاميين، في تلك الأثناء كان الصحفيون قد دخلوا الهيئة الدستورية العليا في البلاد، لتغطية عملية إيداع ملفات المترشحين، كان واضحا من خلال الإجراءات الأمنية وجود أمر ما يحدث. اللافت كان منع أي سيارة من الدخول إلى بهو المجلس، حتى أن عبد العزيز بلعيد، منع من الدخول بسيارته كما منع من إدخال أي قيادي حزبي معه إلى مكتب إيداع الملفات، وكذا كاميرا الحزب لتغطية العملية. وتم منع الصحفيين من الخروج عن طريق تطويق باب القاعة المخصصة للصحفيين، برجال الأمن إلى غاية مغادرة المترشح للمجلس.

خمس مترشحين أودعوا ملفاتهم لدى بلعيز

ظلّ المجلس الدستوري يعيش ركودا وبطالة منذ استدعاء الهيئة الناخبة، فيما يشبه حالة ترقّب، حتى لو قامت شخصيات معروفة بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح لرئاسة البلاد، إلا أنها لم تودع ترشيحاتها، وهي تنتظر موقف عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما مع الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد، أبرزها خروج الملايين من الجزائريين إلى الشارع رفضا للعهدة الخامسة.

خرج مدير البحث والدراسات بالمجلس الدستوري، إبراهيم رماني، إلى الصحفيين في حدود الساعة منتصف النهار، يقدم حصيلة الهيئة الدستورية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. قال رماني إن شخصيتين إلى غاية اليوم أودعتا ملفي ترشحهما رسميا للانتخابات الرئاسية، هما الدكتور عبد الحكيم حمادي مترشح حر ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود. وكان كل من رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول، مسجلين يوم أمس.

بلعيد: ترشحت ولم أنتظر أحدا ... وأنا البديل الهادئ

كان عبد العزيز بلعيد، أول شخصية سياسية «ثقيلة» تودع ملف ترشحها للرئاسيات، موعده مع الطيب بلعيز كان عند حدود الساعة الواحدة زوالا. بلعيد الذي كان مرفوقا بإطارات جبهة المستقبل، مُنع من دخول بهو المجلس بسيارته، فقام بركنها خارج المبنى، كما مُنع من إدخال إطارات الحزب لحضور لقائه مع بلعيز، وكذا المصور الخاص بالحزب لتوثيق عملية إيداع الترشح.

بعد العملية، صرح بلعيد للصحفيين، أن موقفه كان واضحا من الانتخابات الرئاسية منذ البداية، حيث أعلن عن مشاركته شهر سبتمبر الماضي، وانتقد في سياق ذلك «تحول مؤسسات الجمهورية إلى لجان مساندة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة». وذكر بلعيد أنه عقد اجتماعا مع هيئة التنسيق لدى الحزب، قبل التقدم لإيداع ملف ترشحه، لاسيما مع الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد، من خلال خروج الجزائريين في مسيرات حاشدة رفضا لترشح بوتفليقة، وكذا رواج معلومات حول انسحابه.

وسُئل بلعيد عن ما إذا كان قد شارك في مسيرة الجمعة، فرد أنه شارك بصفته مواطنا جزائريا يشارك الشعب في طموحاته الرامية إلى التغيير والإصلاح، وأنه اليوم يحضر باعتباره رئيس حزب جبهة المستقبل لأنه يحمل برنامجا للتغيير والإصلاح.

غديري يؤجّل موعده إلى اليوم

رغم أنه أعلن ترشحه مبكرا وخلق لنفسه هالة إعلامية رهيبة، واتخذ من فيلا فخمة مقرا لمديرية حملته الانتخابية، في أرقى أحياء حيدرة بأعالي العاصمة، إلا أن العسكري المتقاعد اللواء علي غديري، بدا متريثا في إيداع ملف ترشحه رسميا لدى المجلس الدستوري، فالرجل الذي كسب تعاطفا أثار تساؤلات كبيرة لاسيما عندما التفّ حوله حقوقيون ومحامون، أكثر من ذلك سانده في الترشّح المحامي المخضرم مقران آيت العربي، بل وأكثر من ذلك تم تعيينه مديرا للحملة الانتخابية لعلي غديري. وعلمت «المحور اليومي» من المجلس الدستوري، أن غديري، الذي كان يفترض أن يودع ملف ترشحه رسميا للرئاسيات، طلب تأجيل موعده إلى اليوم الأحد.

هذه الأدوار القانونية للمجلس الدستوري في الرئاسيات

قدم المجلس الدستوري وثيقة إعلامية للصحفيين، يوضح لهم فيها الأدوار القانونية التي تلعبها هذه الهيئة في العملية الانتخابية المتعلقة بالرئاسيات. حيث تودع لديه تصريحات الترشح، كما يحقق في ملفات المترشحين ويدرس التقارير ويفصل في صحة الترشيحات. ويتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية وكذا المحاضر المعدة من اللجان الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج، ويدرس محتواها طبقا للمادة 182 من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية طبقا للمادة 182 (الفقرتان 2 و3) من الدستور ولأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وهو الذي يعلن النتائج النهائية للاقتراع وفقا للمادة 41 من النظام الأساسي الخاص به. ويلزم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المجلس الدستوري، وفقا للمادة 141 من النظام العضوي للانتخابات، بالبت في ملفات الترشيحات في غضون عشرة أيام، بداية من تاريخ إيداع الملفات، التي تحدد مضمونها المادة 139 من قانون الانتخابات.

أربعون قاضيا يساعدون بلعيز في دراسة ملفات المترشحين

وأعلن المجلس الدستوري، أنه قد سخر إمكانات بشرية ومادية هامة لمراقبة استمارات التوقيع المرفقة بملفات الترشح، حيث تم تسخير أربعين قاضيا ومستشارا من المحكمة العليا ومجلس الدولة وإطارات وموظفين من المجلس الدستوري لهذه العملية. ويتعين على هيئة بلعيز التأكد من أن كل توقيع منح لأكثر من مترشح يعتبر لاغيا. وبناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات يصدر المجلس الدستوري قرارا يحدد قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في أجل أقصاه عشرة أيام وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

حكيمة ذهبي