شريط الاخبار
تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية تصدّع في بيت علي حداد «المخربون بلطجية «مزطولون» و«مسبوقون قضائيا» عزوف عن المجلس الدستوري والأنفاس تُحبس على انسحـاب بوتفليقة 30 أفريل آخر أجل لتحديد التلاميذ المعنيين بمنحة المعوزين إنتاج 6 ملايين طن من الحديد قريبا أمهــــات عازبــــات يقبعــــن فـــــي السجــــون بسبـــب جرائــــم قتــــل فــــي حــــق أطفالهــــن ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو الشارع يسع الجميع آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة" سحب استدعاءات إجراء مسابقة الترقية للأساتذة يومي 04 و05 مارس استقالة جماعية تفتح باب الانشقاق ببيت "أفلان" تيزي وزو المنتوج الجزائري يتمتع بكل المواصفات ويستجيب للمعايير العالمية 6.556 مليار دينار حجم التمويل غير التقليدي نهاية جانفي مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا النفط يرتفع مجددا بعد رد السعودية بعدم الرضوخ لضغوطات «أوبك» ربع مليون طالب في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير قوات الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست 70 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني التنديد بالرقابة والمطالبة باحترام الخدمة العمومية لوح يشيد بوعي الشباب الجزائري ويدعوهم للتمييز بين «الأصيل والدخيل» مؤسسة الترقية العقارية تطمئن بتسديد المستحقات لاستكمال السكنات في آجالها الحماية المدنية تعد برنامجا متنوعا للوقاية من الأخطار الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا الفصل في ملف المهن الشاقة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل الأساتذة الجامعيون يشاركون الطلبة وقفتهم الاحتجاجية بوحجة يترشح للرئاسيات ويهاجم السلطة والحكومة ولد عباس يحافظ على منصبه في الهياكل وتجديد الثقة في جيار على رأس كتلة الرئيس معارك داخل قبة البرلمان بين نواب المعارضة والموالاة طالب علوم شرعية يتواصل مع «داعش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاية الجزائر تؤكد تخصيص قاعة التعاضدية بزرالدة لأغراض إدارية الصالون الدولي للترقية العقارية للمغتربين قريبا بباريس مصالح زوخ أحصت تقديم ألفي وثيقة مزوّرة في ملفات السكن «جازي» تطلق خدمة «فليكسي نت» الأولى من نوعها في الجزائر دورات تكوينية لفائدة مهنيي المؤسسات التابعة للتضامن
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

المحامون وسكان حوض الصومام ينتفضون

استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

  02 مارس 2019 - 18:49   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الحدث
استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

خرج آلاف المواطنين ببلديات خراطة، اميزو وأقبو وتيشي في بجاية إلى الشارع أمس، في مسيرات سلمية رافعين شعارات منددة بالوضع الراهن رافضين للعهدة الخامسة ومطالبين بتغيير النظام، المسيرة ضمت في صفوفها الأولى أصحاب الجبة السوداء الذي خرجوا للشارع منذ الساعات الأولى دعما للمتظاهرين ومطالبين بشرعية الدستور.

عاشت مختلف مناطق ولاية بجاية أمس، مسيرات سليمة شارك فيها آلاف المواطنين، نساء ورجالا وأطفالا، اختلفت أعمارهم وشعاراتهم لكنها صبت في قالب واحد وهو التغيير، ففي خراطة رفع المتظاهرون شعار «النضال النضال حتي يتغير النظام»، ودوت عبارة «لا للعهدة الخامسة» بأميزور، «ونحن نطمح للتغيير من أجل جزائر أفضل» شعار رفع بأقبو في الولاية ذاتها. كما رفع العديد من المواطنين أيضا شعارات رافضة لغلق الطرق بالنظر إلى السلبيات التي تنعكس على مستخدمي الطرق، قائلين «فلنتوقف عن غلق الطرق ونضع اليد في اليد من أجل الجزائر»، في مسيرات سلمية جاب خلالها المتظاهرون مختلف مناطق الولاية، وكان ضمن الصفوف الأولى أصحاب الجبة السوداء من محاميات ومحامين خرجوا منذ الساعات الأولى إلى الشارع مطالبين بالتغيير وكذا شرعية الدستور، رافعين الرايات الوطنية وشعارات تدعو لتطبيق القانون. ومن بين الشعارات التي توقف عندها المتظاهرون عبارة «المحامون مع الشعب»، والتي حملت دلالات كبيرة عن التضامن بين مختلف طبقات المجتمع في مثل هذه المواقف التي من شأنها التغيير الجذري نحو جزائر أفضل. مدينة تيشي هي الأخرى والتي كان سكانها سباقين في الخروج إلى الشارع أكثر من مرة، كانت شاهدة أمس على المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي قادها شباب واع مثقف رافض للوضع الراهن ويطالب بالتغيير الحقيقي، حيث طالبوا النظام الحالي بالاستماع إليهم والتنحي جانبا، ليؤكد سكان حوض الصومام مجددا تمسكهم بمطلبهم واستمرارهم في الحراك إلى غاية الاستجابة.

 أمينة صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات