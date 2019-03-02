المحامون وسكان حوض الصومام ينتفضون

استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية

خرج آلاف المواطنين ببلديات خراطة، اميزو وأقبو وتيشي في بجاية إلى الشارع أمس، في مسيرات سلمية رافعين شعارات منددة بالوضع الراهن رافضين للعهدة الخامسة ومطالبين بتغيير النظام، المسيرة ضمت في صفوفها الأولى أصحاب الجبة السوداء الذي خرجوا للشارع منذ الساعات الأولى دعما للمتظاهرين ومطالبين بشرعية الدستور.

عاشت مختلف مناطق ولاية بجاية أمس، مسيرات سليمة شارك فيها آلاف المواطنين، نساء ورجالا وأطفالا، اختلفت أعمارهم وشعاراتهم لكنها صبت في قالب واحد وهو التغيير، ففي خراطة رفع المتظاهرون شعار «النضال النضال حتي يتغير النظام»، ودوت عبارة «لا للعهدة الخامسة» بأميزور، «ونحن نطمح للتغيير من أجل جزائر أفضل» شعار رفع بأقبو في الولاية ذاتها. كما رفع العديد من المواطنين أيضا شعارات رافضة لغلق الطرق بالنظر إلى السلبيات التي تنعكس على مستخدمي الطرق، قائلين «فلنتوقف عن غلق الطرق ونضع اليد في اليد من أجل الجزائر»، في مسيرات سلمية جاب خلالها المتظاهرون مختلف مناطق الولاية، وكان ضمن الصفوف الأولى أصحاب الجبة السوداء من محاميات ومحامين خرجوا منذ الساعات الأولى إلى الشارع مطالبين بالتغيير وكذا شرعية الدستور، رافعين الرايات الوطنية وشعارات تدعو لتطبيق القانون. ومن بين الشعارات التي توقف عندها المتظاهرون عبارة «المحامون مع الشعب»، والتي حملت دلالات كبيرة عن التضامن بين مختلف طبقات المجتمع في مثل هذه المواقف التي من شأنها التغيير الجذري نحو جزائر أفضل. مدينة تيشي هي الأخرى والتي كان سكانها سباقين في الخروج إلى الشارع أكثر من مرة، كانت شاهدة أمس على المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي قادها شباب واع مثقف رافض للوضع الراهن ويطالب بالتغيير الحقيقي، حيث طالبوا النظام الحالي بالاستماع إليهم والتنحي جانبا، ليؤكد سكان حوض الصومام مجددا تمسكهم بمطلبهم واستمرارهم في الحراك إلى غاية الاستجابة.

أمينة صحراوي