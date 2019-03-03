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إمدادات أمنية كبيرة أمام المجلس الدستوري الذي يحتج أمامه الطلبة

  03 مارس 2019 - 11:48   قرئ 103 مرة   0 تعليق   الحدث
إمدادات أمنية كبيرة أمام المجلس الدستوري الذي يحتج أمامه الطلبة

يشهد محيط المجلس الدستوري مند الساعات الأولى لصباح اليوم إمدادات أمنيية كبيرة، حيت تم غلق كل المتنافد المؤدية اليه من جانب الأبيار، و بن عكنون، حيث يتضاهر مئات الطلبة بكلية الطب التي تبعد عنه نحو مئة متر فقط، و كذلك بكلية الحقوق المطوقتان من طرف عشرات أعوان مكافحة الشغب و شاحنات غراطيم المياه الساخنة

يزامن هذا مع إيداع اللواء علي غديري صباح اليوم على الساعت ال10 و النصف ملف الترشح للانتخابات المزمع تنظيمها يوم 18 افريل في وقت ينتظر وصول رشيد نكاز لايداع ملف ترشحه في الزوال و تخشى مصالح الامن أن يرافق نكاز مئات المتضاهرين و محبليه 

و يعد هذا اليوم أطول يوم لدى الجزائريين أين ينتظر كل الجزائرين و الراي العام الدول ايداع بوتفليقة بنفسه أو بالوطالية كما ترددتالاخبار في حدود الثالثة زوتالا و هو نفس الامر لعلي بن فليس الذي قد يد ملفه ليلا

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