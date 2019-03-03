حداد يكذّب.. جواز سفري في جيبي و لم يتم وضعي تحت اقامة جبرية

كذب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي مفادها منعه من السفر وحجز جواز سفره،

وقال حدا في تصريح لقناة " النهار" أنه حر طليق عكس ما يشاع من أنه في إقامة جبرية، وأن السلطات العليا في البلاد صادرت جواز سفره ومنعته من الخروج للخارج.

ويأتي تكذيب حداد بعد أخبار راجت منذ ليلة أمس وتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، تقيد أنه ممنوع من الخروج إلى إي دولة أجنبية وأنه موضوع في إقامة جبرية، وتزامنت هذه الأخبار مع انسحاب رجلي أعمال على الأقل من الأفسيو وإلتحاقهم بالحراك الشعبي ضد العهد الخامسة للرئيس بوتفليقة.