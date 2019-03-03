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آيت العربي : علي غديري أودع ملف ترشحه بنفسه

  03 مارس 2019 - 18:49   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الحدث
آيت العربي : علي غديري أودع ملف ترشحه بنفسه

قال مقران أيت العربي في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي : "توجه اليوم المترشح علي غديري شخصيا إلى مقر المجلس الدستوري وأودع ملف ترشحه ومائة عشرون ألف 120 ألف استمارة توقيع

استقبل رئيس المجلس الدستوري المترشح علي غديري الذي وقع أمامه على استمارة رسمية تلحق بالملف. كما قام منسق الحملة الانتخابية مقران آيت العربي بتفحص ملف المترشح مع رئيس الدراسات. وبعد تأكد هذا الأخير من وجود جميع الوثائق المطلوبة قانونا، سلم له وصلا بذلك كما هو معمول به منذ عدة سنوات".كما أضاف :"إن هذه الإشاعات مصدرها سلطات رسمية تريد تبرير غياب عبد العزيز بوتفليقة عن المجلس الدستوري في حالة إيداع ملفه.وللتذكير فإن القانون يلزم جميع المترشحين بالتوجه شخصيا إلى مقر المجلس الدستوري لتوقيع استمارة رسمية أمام رئيس المجلس.

 

 

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